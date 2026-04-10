ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 08:50
Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

10.04.2026 07:12

Podcast: Άγιοι Τόποι – Ανάσταση καταμεσής του θανάτου

Όσα χρόνια και να περάσουν, οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ και γύρω από αυτήν παραμένουν διαχρονικά, η καρδιά της Ανάστασης και της Ορθοδοξίας, έστω και στο κέντρο μιας εμπόλεμης περιοχής.

Τι κι αν το ιερό κουβούκλιο, ο τάφος του Χριστού, μοιράζεται στα τέσσερα, ανάμεσα σε ορθόδοξους, καθολικούς, κόπτες και αρμενική εκκλησία… Από το τμήμα της ορθόδοξης εκκλησίας εκπηγάζει το Άγιο φως, το γειτονικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορική πόλη, η οποία από το 2000 π. Χ., έτος ίδρυσης της από τους Χαναναίους, είναι μια ιστορία κατακτήσεων και καταστροφών.

Ανάμεσα σε αυτές, η εμφάνιση του Ιησού, η βάπτισή του στην περιοχή του Ιορδάνη ποταμού, η έρημος της Ιουδαίας, η απομόνωση του Χριστού σε αυτήν, η οδός του μαρτυρίου, ο Γολγοθάς, η Ανάσταση. Όλα αποτυπωμένα και ζωντανά ακόμη, στη διάθεση του επισκέπτη, που θέλει να βιώσει τους τόπους της εμφάνισης του Θεανθρώπου επί της γης.

Το όρος των Ελαιών, η προσευχή του Ιησού και το σημείο του φιλιού του, γύρω από τα καλοχτισμένα από τους Τούρκους τείχη της Ιερουσαλήμ.

Και γύρω τάφοι, πολλοί τάφοι, αφού οι Εβραίοι δεν καταστρέφουν τα μνήματα τους, περιμένοντας την εμφάνιση του Θεού και την ημέρα της Κρίσης.

Πάγια διαφωνία μεταξύ χριστιανικού και εβραϊκού δόγματος, αναδεικνύεται στην έκταση μιας πόλης, όπου σε μερικά τετραγωνικά μέτρα συγκατοικούν τα ιερότερα μνημεία τριών θρησκευτικών, μονοθεϊστικών θρησκειών.

