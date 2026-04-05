Podcast – Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη – Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος το νέο βιβλίο-ιστορικό μυθιστόρημα του Πρέσβη Βασίλη Παπαδόπουλου με τίτλο: «Πριγκίπισσα Άννα» και υπότιτλο: «Από την Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο».

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος το 1985 διορίστηκε ακόλουθος πρεσβείας στον διπλωματικό κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών, υπηρετώντας, εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία, στον Άγιο Φραγκίσκο, στο Κίεβο, στη Νέα Υόρκη (Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη) και στην Μπανγκόκ. Ως πρέσβης υπηρέτησε στο Κίεβο, στο Βουκουρέστι και στη Λισαβώνα. Από το 2020 έως το 2023 χρημάτισε γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Έχει συγγράψει τα διηγήματα: -Στην Άπω Ανατολή. Εντυπώσεις ενός διπλωμάτη (Περίπλους, 2002), -τη νουβέλα «Όλυα. Δυο χειμώνες και μια άνοιξη» (Περίπλους, 2008) και τα δοκίμια: -Γιώργος Σεφέρης. Ανάμεσα στη διπλωματία και την ποίηση (Omonia, 2019), -Η γλώσσα ως όχημα πολιτισμού. Η ακτινοβολία της ελληνικής γλώσσας (Περίπλους, 2019) και -Διπλωματία και ποίηση. Η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη (Ίκαρος, 2019).

Σχετικά με την ιστορία που καταγράφει ο συγγραφέας στο νέο του μυθιστόρημα, αδελφή του Βουλγαροκτόνου, πριγκίπισσα γεννημένη στην πορφύρα της Κωνσταντινούπολης, η Άννα αναγκάζεται να παντρευτεί τον ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδίμηρο, υπό τον όρο να βαπτιστούν ορθόδοξοι χριστιανοί όλοι οι υπήκοοί του. Ένας ταπεινός γραμματικός του παλατιού, ερωτευμένος με την πριγκίπισσα, την ακολουθεί στη Χερσώνα της Κριμαίας και κατόπιν στη νέα της πατρίδα. Στα γεράματά του αναπολεί τη μεγάλη περιπέτεια που έζησαν μαζί, από τις πολυτέλειες και τις δολοπλοκίες της βυζαντινής Αυλής μέχρι τη ζωή στο φτωχό και παγωμένο Κίεβο. Πώς αντιμετώπισαν τις αντιδράσεις των ισχυρών, στους πειρασμούς και στους κινδύνους της εξουσίας και πώς αφοσιώθηκαν στην προσπάθεια μεταλαμπάδευσης του βυζαντινού πολιτισμού σε Βαράγγους και Σλάβους στην Ανατολική Ευρώπη.

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα για την εξουσία, την πολιτική, τον έρωτα, την κοινή φύση των ανθρώπων, αλλά και για τη μακρινή αρχή μιας πολιτισμικής μεταμόρφωσης που καθόρισε την ταυτότητα των Ρώσων, των Ουκρανών και των Λευκορώσων μέχρι σήμερα. Ο συγγραφέας χαρακτήρισε την εξουσία ως ένα προσωπείο, το οποίο καταλήγει να γίνεται το πραγματικό πρόσωπο εκείνου που την ασκεί.

Ακόμα πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι αγαπούν την εξουσία σε σημείο εθισμού. Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σχολιασμός του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μιας και ο συγγραφέας διετέλεσε πρέσβης της χώρας μας στο Κίεβο.

Τόνισε το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος και εξέφρασε την άποψη ότι δεν βλέπει κάποιο διέξοδο σ’ αυτή τη σύρραξη. Τέλος, υπογράμμισε ότι ο Ελληνισμός επηρέασε με την Παιδεία του τόσο τη Δύση, όσο και την Ανατολή, πράγμα το οποίο λησμονούμε.

