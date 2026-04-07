Podcast – Μάνος Καρατζογιάννης: «Οι πιο καλοί πεινούν και αδικούνται κι οι πιο κακοί τρώνε, πίνουν και κυβερνούν»

Ο Μάνος Καρατζογιάννης, μετά το «Γάλα», την «Κασέτα» και το «50 χρόνια, μια νύχτα» στο Φεστιβάλ Αθηνών, σκηνοθετεί στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, έχοντας στη διάθεσή του μια εξαιρετική διανομή και μια δυνατή, δημιουργική ομάδα, το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», εβδομήντα χρόνια μετά τη βράβευση του συγγραφέα με το Βραβείο Ειρήνης.

Το γραμμένο με πόνο, αγάπη και πίστη για τον άνθρωπο έργο του πολυμεταφρασμένου συγγραφέα, που έγινε κινηματογραφική ταινία, τηλεοπτική σειρά, ακόμα και όπερα στο εξωτερικό, αφηγείται μια ιστορία αγάπης και μίσους, θάρρους και εγκαρτέρησης.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου που έχει διασκευάσει ο σκηνοθέτης, βρισκόμαστε σε ένα χωριό όπου υπάρχει το έθιμο να αναβιώνουν τα Πάθη του Χριστού κάθε επτά χρόνια. Ο παπα-Γρηγόρης με τους προεστούς επιλέγουν τα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος. Τον Χριστό θα υποδυθεί ο Μανολιός, ένας απλός βοσκός, ο οποίος, μετά την επιλογή του, θα αρχίσει να αλλάζει, προσπαθώντας να φτάσει στην απόλυτη ψυχική και σωματική αγνότητα.

Όταν το απόγευμα καταφτάνουν πρόσφυγες από ένα άλλο χωριό, καθώς διώκονται από τους Τούρκους, οι χωριανοί θα διχαστούν, αφού ο παπα-Γρηγόρης και αρκετοί άλλοι ισχυρίζονται ότι φέρνουν μαζί τους τη χολέρα. Οι μόνοι που θα τους βοηθήσουν είναι ο Μιχελής, η Κατερίνα, ο Γιαννακός, ο Κωσταντής κι ο Μανολιός, ο οποίος θα τους υπερασπιστεί, μιλώντας για την αξία της αγάπης και τη φιλευσπλαχνία. Ο σκηνοθέτης, μιλώντας για τον τρόπο που προσεγγίζει το έργο, είπε ότι θέλει να αναδείξει την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία είναι και σήμερα αίτημα της κοινωνίας μας, και ακόμη θέλει να αναδείξει και τη σύγκρουση μητριαρχίας και πατριαρχίας.

Τέλος, ανέφερε ότι, παρά τη θεοκρατική του κοσμοθεωρία, η γραφή του Καζαντζάκη έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο, το πνεύμα και τη θυσία. Έννοιες τόσο λησμονημένες, αλλά και τόσο απαραίτητες στις μέρες μας. Η συζήτηση έκλεισε με τον Μάνο Καρατζογιάννη να σχολιάζει σημεία του κειμένου της παράστασης που αναφέρεται στο σήμερα, λέγοντας ότι, αν ο Χριστός κατέβαινε σήμερα στη γη, δεν θα κρατούσε Σταυρό, αλλά έναν τενεκέ βενζίνη.

