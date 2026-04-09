Podcast – Θέμης Μουμουλίδης: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πιο λεηλατημένο πρόσωπο από τα ΜΜΕ και το σύστημα»

Ο σκηνοθέτης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θέμης Μουμουλίδης, παρουσιάζει το νέο θεατρικό του έργο στο θέατρο Auditorium Σίνα 2-4, από τις 18 Απριλίου και για 15 παραστάσεις.

Εγκαινιάζοντας μια τριλογία που έγραψε, με κεντρικό άξονα τις πολλαπλές εκφάνσεις της βίας στη σύγχρονη κοινωνία, ο «Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες» είναι ένα βαθιά ανθρώπινο, κοινωνικό έργο, μια συγκλονιστική ιστορία που εστιάζει στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ αποκάλυψε ότι τα άλλα δύο μέρη της τριλογίας θα αναφέρονται, το ένα στην κοινωνική βία και το άλλο στη βία από την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Εξήγησε ότι στο πρώτο μέρος της τριλογίας του το επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται σε τρεις γυναίκες: μια γιαγιά αντισυμβατική, μια μαμά εκκωφαντικά απούσα και μια εγγονή βαθιά αφοσιωμένη στη γιαγιά που τη μεγάλωσε. Όσο για την υπόθεση, εδώ, μετά τον θάνατο του άντρα της, η γιαγιά κατάφερε να σπουδάσει και να υπηρετήσει το δικαστικό σώμα. Καθώς η υγεία της γιαγιάς κλονίζεται, οι δύο γυναίκες έρχονται ακόμη πιο κοντά.

Ένα τυχαίο εύρημα, ωστόσο, φέρνει στην επιφάνεια το αποσιωπημένο παρελθόν. Η ιστορία εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και ανατροπές. Το σοκ των αποκαλύψεων δοκιμάζει τη σχέση γιαγιάς και εγγονής. Ο συγγραφέας του κειμένου και σκηνοθέτης προσεγγίζει, με τη γραφή του, το ευαίσθητο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. «Ο Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες» αποτελεί μια σύγχρονη θεατρική πρόταση, επίκαιρη και βαθιά συγκινητική. Μια ιστορία επιβίωσης που οδηγεί από το σκοτάδι της βίας στην ελπίδα και το φως. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται καθημερινά δίπλα μας. Τόνισε ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, το θέμα της βίας, λέγοντας: «Η βία κατοικεί δίπλα μας, είναι πλέον μια κοινωνική δραστηριότητα». Εδώ, αναφερόμενος στον ρόλο της Τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία, υπογράμμισε ότι η Τέχνη είναι πράξη πολιτική και όποιος το αρνείται δεν κάνει Τέχνη. Εξέφρασε τη διαφωνία του με την Τέχνη που είναι «αναίμακτη» και δεν δημιουργεί ρήξεις. Ο ρόλος της, είπε, είναι: «Να κάνει τον κόσμο να θυμάται και όχι να ξεχνά».

Από τη συνομιλία μας δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σχολιασμός του (με την ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα) της πρόσφατης συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου (ΑΝΤ1). Σχολίασε, λοιπόν, λέγοντας ότι δεν μας αξίζει η σημερινή πραγματικότητα και ανέλυσε λεπτομερώς το γιατί. Διαβεβαίωσε ότι πολύ σύντομα ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάσει πρόταση για μια νέα, σύγχρονη, δυναμική και κυρίως διαυγή πραγματικότητα. Αυτή την πρόταση επεξεργάζονται και ετοιμάζουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου. Τέλος, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως το πιο λεηλατημένο πρόσωπο από τα ΜΜΕ και το σύστημα.

Βεβαίως, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις άλλες σκηνοθετικές του προτάσεις για το καλοκαίρι, πρώτα για την παράσταση «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ», την κωμωδία του Αριστοφάνη που σκηνοθετεί φέτος το καλοκαίρι, με τη Μαρίνα Ασλάνογλου που θα ερμηνεύσει την Πραξαγόρα. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με την 5η Εποχή. Επίσης, η πολυσυζητημένη «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, με τη Λένα Παπαληγούρα, τον Μελέτη Ηλία, τον Μιχάλη Οικονόμου, την Ιφιγένεια Καραμήτρου κ.ά., σε σκηνοθεσία δική του, επιστρέφει το καλοκαίρι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και επιλεγμένα θέατρα στην Ελλάδα, καθώς και σε φεστιβάλ του εξωτερικού.

