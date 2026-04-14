Podcast – Μάκης Παπαδημητρίου: «Στο θέατρο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο “δεν μου άρεσε” και στο “δεν το κατάλαβα”»

Το «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου, μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του φετινού θεατρικού χειμώνα, αποχαιρετά οριστικά το θεατρικό κοινό στα τέλη Μαΐου.

Στο αριστουργηματικό έργο του Samuel Beckett, ο Μάκης Παπαδημητρίου συναντά επί σκηνής τον Γιώργο Χρυσοστόμου, ερμηνεύοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκοσμίου θεάτρου. Μετά από μία λαμπρή πορεία στην Αθήνα, με διαρκή sold out και προσθήκη παραστάσεων, αλλά και έναν άκρως επιτυχημένο κύκλο στο Radio City στη Θεσσαλονίκη, το «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» θα επανέλθει στη σκηνή του Θεάτρου Ιλίσια από τις 2 Μαΐου έως και το τέλος του μήνα, για τον τελευταίο κύκλο παραστάσεών του.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Σχετικά με την υπόθεση της παράστασης εδώ το εντυπωσιακό σκηνικό μας μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ένα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του… ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει; Η σκηνοθετική προσέγγιση του Μάκη Παπαδημητρίου εστιάζει στον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του έργου: τέσσερις χαρακτήρες σε έναν ερειπωμένο κόσμο, που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις με λέξεις, βλέμματα, σιωπές.

Σιωπές, οι οποίες – όπως όρισε ο ίδιος ο Beckett – τηρούνται ευλαβικά, όχι από τυπολατρία, αλλά γιατί μέσα τους κρύβονται όλα τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξης. Στην παράσταση το κωμικό στοιχείο κυριαρχεί. Σημειώνει ο σκηνοθέτης σχετικά: «Και ναι, υπάρχει και χιούμορ. Πολλές φορές σκοτεινό, άλλες φορές υπόγειο, πάντα αιχμηρό. Ο Beckett δεν γελάει για να ξεχάσει — γελάει για να αντέξει. Κι εμείς προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτό το χιούμορ όπως του αξίζει: με ειλικρίνεια και μέτρο, χωρίς να προδώσουμε τη σιωπή του».

Ακόμα τόνισε τις δυσκολίες φανερές και κρυφές του κειμένου λέγοντας ότι τα δυσνόητα νοήματά του, βρίσκει τον τρόπο ο ίδιος να τα μεταφέρει στο κοινό. Εξήγησε επίσης, με πολύ παραστατικό τρόπο τη σχέση ενός θεατρικού κειμένου με το κοινό. Κλείνοντας αναφέρθηκε και στην παράσταση «Η Ευτυχία της Αργιθέας | Φτύχω η Αργιθεάτισσα» μια συνδημιουργια – ερμηνεία των Γιώργου Γάλλου, Μαρκέλλας Γιαννάτου, Μάκη Παπαδημητρίου, Σεσίλ Μικρούτσικου, Σταυρούλας Σιάμου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργιθεάτικων Συλλόγων (ΠΟΑΣ) σε συνεργασία με το Δήμο Αργιθέας παρουσιάζουν μία μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην Αργιθεάτισσα Μάνα. Η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Αργιθέας μεταλαμπαδεύτηκαν από γενιά σε γενιά κυρίως λόγω αυτών των γυναικών. Γυναίκες-μανάδες που στερήθηκαν τα πάντα στη ζωή τους, δεν απέκτησαν μόρφωση, δεν είχαν τη ζωή που θα ήθελαν οι περισσότερες εξ αυτών να έχουν, γεννήθηκαν για να «υπηρετούν», όμως μετέφεραν με ένα ασύλληπτο τρόπο όλη την ιστορία του τόπου αυτού από γενιά σε γενιά και επιδίωξαν τα παιδιά τους να έχουν καλύτερες «τύχες» από αυτές.

Το έργο αντλεί υλικό από μαρτυρίες, τραγούδια και μνήμες της Αργιθέας και μετατρέπεται σε μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία για την αντοχή, την εργασία, τον έρωτα, την απώλεια και τη μικρή, επίμονη ελευθερία.

