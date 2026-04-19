Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σκιάθο, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε πευκοδάσος στη Σκιάθο.
Στην επιχείρηση συμμετέχει η συνολική δύναμη της Πυροσβεστικής στη Σκιάθο, με 15 πυροσβέστες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή της φωτιάς, δίνοντας βάρος στην οριοθέτηση του μετώπου μέσα στη δασική έκταση.
Η οριοθέτηση έγινε και η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο η επιχείρηση συνεχίζεται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κάποια εστία που θα αναζωπυρωθεί.
