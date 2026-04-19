ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 21:49
19.04.2026 20:16

Σκιάθος: Φωτιά σε πευκόδασος – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά στη Σκιάθο εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/4) σε δασική έκταση του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές Αρχές. Το πύρινο μέτωπο καίει πευκοδάσος, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη τόσο από αέρος όσο και από εδάφους για τη συγκράτηση και την κατάσβεση των φλογών, πριν η πυρκαγιά επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του X, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Παράλληλα, από αέρος έχει σηκωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποιεί διαδοχικές ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, η φωτιά στη Σκιάθο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, κάτι που αποτελεί θετικό στοιχείο δεδομένου του πυκνού τουριστικού και οικιστικού ιστού του νησιού.

Πάντως, οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, με τις επιχειρησιακές δυνάμεις να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου και την κατεύθυνση των ανέμων, παράγοντες που μπορούν να μεταβάλουν την εικόνα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

