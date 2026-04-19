ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 19:40
Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης γυναίκας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι στο φαράγγι του Βίκου, στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μονοδενδρίου Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 19 Αυγούστου, μετά από ειδοποίηση που έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικό με τραυματισμένη αλλοδαπή σε δύσβατο σημείο του φαραγγιού.

Οι δυνάμεις προσέγγισαν το δύσβατο μονοπάτι, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στην ακινητοποίηση της τραυματισμένης γυναίκας από την Ελβετία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο διατηρούσε τις αισθήσεις της και η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε σταθερή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Η πεζοπόρος βρισκόταν μαζί με ομάδα εννέα ατόμων όταν σημειώθηκε το περιστατικό στο ορεινό μονοπάτι του φαραγγιού.

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα από το σημείο της διάσωσης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 19 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ, την 5η ΕΜΟΔΕ και το 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

