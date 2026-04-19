Εκλογές ΓΣΕΕ: Πρώτη και ενισχυμένη η ΠΑΣΚΕ, δεύτερη η ΔΑΣ – Κέρδισε έδρα και ο Καραγεωργόπουλος

Πρώτη δύναμη και μάλιστα ενισχυμένη με μία έδρα αναδείχτηκε η ΠΑΣΚΕ στην εκλογική διαδικασία στο πλαίσιο του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ που ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Κερδισμένη κατά μία έδρα είναι η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) ενώ αντίθετα στους χαμένους συγκαταλέγονται η ΔΑΚΕ και οι δύο παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΜΕΙΣ- ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η ΕΑΚ του Ηλία Γκιουλακη.

Μία έδρα κατέλαβε η παράταξη «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου ο οποίος την τελευταία στιγμή χθες ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει με χωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στο Γιάννη Παναγόπουλο.

Τέλος τη μια έδρα που κατείχε στη διοίκηση της ΓΣΕΕ διατήρησε και σ΄αυτές τις εκλογές η ΕΝΟΤΗΤΑ του Γιάννη Γκιάτη.

Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

