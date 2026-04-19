Εκλογές ΓΣΕΕ: Πρώτη και ενισχυμένη η ΠΑΣΚΕ, δεύτερη η ΔΑΣ – Κέρδισε έδρα και ο Καραγεωργόπουλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πρώτη δύναμη και μάλιστα ενισχυμένη με μία έδρα αναδείχτηκε η ΠΑΣΚΕ στην εκλογική διαδικασία στο πλαίσιο του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ που ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Κερδισμένη κατά μία έδρα είναι η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) ενώ αντίθετα στους χαμένους συγκαταλέγονται η ΔΑΚΕ και οι δύο παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΜΕΙΣ- ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η ΕΑΚ του Ηλία Γκιουλακη.
Μία έδρα κατέλαβε η παράταξη «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου ο οποίος την τελευταία στιγμή χθες ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει με χωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στο Γιάννη Παναγόπουλο.
Τέλος τη μια έδρα που κατείχε στη διοίκηση της ΓΣΕΕ διατήρησε και σ΄αυτές τις εκλογές η ΕΝΟΤΗΤΑ του Γιάννη Γκιάτη.
Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.