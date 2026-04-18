Συνέδριο ΓΣΕΕ: Με χωριστό ψηφοδέλτιο, απέναντι στην ΠΑΣΚΕ, κατεβαίνει στις εκλογές ο Καραγεωργόπουλος

Mε χωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στην ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου κατεβαίνει στην αυριανή εκλογική διαδικασία, ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, μέλος της διοίκησης και πρώην γραμματέας Τύπου της συνομοσπονδίας, μετά τη μεταξύ τους ρήξη πριν από ενάμισι χρόνο.

Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος ανακοίνωσε πως θα συμμετέχει με το ψηφοδέλτιο «Ενότητα» και τόνισε πως η κίνησή του δεν αποτελεί διάσπαση, αλλά ανάσα, να εκπροσωπηθούν στη ΓΣΕΕ εργαζόμενοι και σωματεία που είχαν αποκλειστεί από κάθε συλλογική διαδικασία.

«Μην τολμήσει κανείς να μιλήσει για διάσπαση», είπε χαρακτηριστικά. «Η πρωτοβουλία είναι μονόδρομος, δεσμευόμαστε ότι θα τείνουμε χείρα συνεργασίας σε όλους και χωρίς εξαιρέσεις, δεν ερχόμαστε να γκρεμίσουμε, αλλά για να χτίσουμε», πρόσθεσε.

Με χωριστά ψηφοδέλτια θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία η παράταξη ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η παράταξη ΕΑΚ του Θάνου Βασιλόπουλου (αμφότεροι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ), καθώς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για κοινό ψηφοδέλτιο παρά τις πολύωρες διεργασίες.

