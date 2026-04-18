Ταύρος: Συνελήφθη 33χρονος που πετούσε μπάζα σε οικόπεδο

Στον Ταύρο συνελήφθη ένας 33χρονος αλλοδαπός γιατί πέταγε παράνομα σκουπίδια και μπάζα σε οικόπεδο.

Τον εντόπισαν αστυνομικοί ειδικής ομάδας της ΓΑΔΑ, οι οποίοι τον είδαν να ρίχνει σακούλες με οικοδομικά απόβλητα από το όχημά του. Τον σταμάτησαν επιτόπου και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό του.

Οι έλεγχοι για παράνομη απόρριψη αποβλήτων συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη 46χρονος μεθυσμένος οδηγός στη Κηφισού – Έτρεχε με 200 χλμ. ενώ το όριο είναι 80 χλμ. (Video)

Nαρκοτέστ στους οδικούς ελέγχους: Πώς θα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές

Το νέο FIAT 500 Hybrid ήρθε στην Ελλάδα – Τι αλλάζει

