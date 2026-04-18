Συνελήφθη 46χρονος μεθυσμένος οδηγός στη Κηφισού – Έτρεχε με 200 χλμ. ενώ το όριο είναι 80 χλμ. (Video)

Από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη 46χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου επί της Λεωφ. Κηφισού, να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 120 χλμ/ώρα και ενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. τον εντόπισαν να κινείται επί της Λεωφ. Κηφισού και τον ακολούθησαν με μοτοσυκλέτα και περιπολικό τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού ενώ τον ακινητοποίησαν στην περιοχή του Περιστερίου. Εκεί σε έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν και υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,37 mg/l.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση ενώ το όχημα του 46χρονου κατασχέθηκε. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

