Κοζάνη: Συνελήφθη 37χρονος τράπερ για ναρκωτικά στα διόδια Πολυμύλου

Το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στην περιοχή της Κοζάνης, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού, όπου κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημα στο οποίο επέβαινε, εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, βάρους περίπου 7-8 γραμμαρίων. Μαζί του συνελήφθη και δεύτερο άτομο που βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.
Οι συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος είναι γνωστός ράπερ, ο οποίος βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Δυτική Μακεδονία για επαγγελματικούς λόγους.
