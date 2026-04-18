Θεσσαλονίκη: «Θρίλερ» με υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης – Χειροπέδες σε μια 20χρονη και έναν 48χρονο

Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 48χρονο και μία 20χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη εγκυμονούσα και σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης. Ακολούθως, την 14-04-2026 έλαβε χώρα η γέννηση του παιδιού, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των ανωτέρω και την επόμενη ημέρα λύθηκε το εν λόγω Σύμφωνο Συμβίωσης.

Την Παρασκευή, μετά τη χορήγηση εξιτηρίου από την κλινική, οι προαναφερόμενοι αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο ένα ο 48χρονος μαζί με το βρέφος, ενώ στην πορεία επιβίβασε στο όχημα και βρεφονηπιοκόμο, που είχε προσλάβει για τη φροντίδα του παιδιού.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

