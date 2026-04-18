Μυτιλήνη: Για 5η ημέρα μπλόκο στο λιμάνι από τους κτηνοτρόφους – Έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζουν τους αποκλεισμούς στο λιμάνι της Μυτιλήνης, διαμαρτυρόμενοι για τις ασήμαντες αποζημιώσεις, που όπως λένε τους έχουν δοθεί, για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, αλλά και για την απαγόρευση μεταφοράς όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων, ακόμη και αυτών που δεν επηρεάζονται από τον αφθώδη πυρετό.

Κανένα φορτηγό δεν βγαίνει από τα πλοία που φθάνουν στο επιβατικό και εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης, ενώ η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών θα γίνεται απρόσκοπτα.

Χθες το βράδυ οι κτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι του Σιγρίου, καθώς τους χειμερινούς μήνες δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια εκεί. Γι’ αυτό και η κίνηση ήταν συμβολική, ενώ σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η σύσκεψη κτηνοτρόφων και αγροτών που θα καθορίσει και την πορεία των κινητοποιήσεών τους.

Σχέδιο μερικής διακίνησης τυριών υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας επεξεργάζεται την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ομάδα διαχείρισης κρίσης και 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μεταβαίνουν άμεσα στο νησί, για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, ενώ θα συντονίζουν και το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.

Αποζημιώσεις 8 εκατ. ευρώ για τυροκομικές επιχειρήσεις

Παράλληλα, οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού έρχεται με την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά και έλαβε αριθμό ΦΕΚ Β 2146/16.4.2026 , θέτει σε εφαρμογή ένα στοχευμένο πλαίσιο στήριξης για τις επιχειρήσεις λόγω της απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων, που θεσπίστηκε στο τέλος Μαρτίου μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 46/26-03-2026).

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις – φυσικά και νομικά πρόσωπα – που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη νήσο Λέσβο και προμηθεύτηκαν γάλα από τοπικούς κτηνοτρόφους κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου 2026.

Η ενίσχυση καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης και υπολογίζεται βάσει της τεκμηριωμένης απώλειας εισοδήματος.

Συγκεκριμένα:

Προκύπτει από το άθροισμα της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ (έτους 2025) της επιχείρησης.

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Παράλληλα, εντός 20 ημερών, η αρμόδια αρχή συγκεντρώνει και επαληθεύει τα στοιχεία και εκδίδει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία διαβιβάζεται στο ΥΠΑΑΤ.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ταχεία και στοχευμένη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Με την ενεργοποίηση του μέτρου, επιδιώκεται η άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκάλεσαν τα υγειονομικά μέτρα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας στον κλάδο της τυροκομίας στη Λέσβο.

