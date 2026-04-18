Μυστήριο με τον θάνατο της 30χρονης μετά από πτώση – Τα 2 σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες θανάτου της 30χρονης που βρέθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/04) νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας, επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συνθήκες θανάτου διερευνώνται καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 45χρονος άνδρας, ιταλικής καταγωγής, είχε νοικιάσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και είχε καλέσει την άτυχη γυναίκα, την οποία γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών, στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου για ραντεβού.

Τα σενάρια που εξετάζονται είναι δύο. Είτε η γυναίκα να ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, στο κλιμακοστάσιο και στην προσπάθειά της να έρθει σε επικοινωνία με τον 45χρονο, διότι όπως ακούγεται σε ηχητικό ντοκουμέντο, του φώναζε έξω από την πόρτα «Σε παρακαλώ άνοιξέ μου», να βρέθηκε στο κενό.

Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι μήπως υπήρξε διαμάχη με τον 45χρονο και στην προσπάθεια να διαφύγει η 30χρονη από τον άνδρα, να έπεσε από το παράθυρο.

