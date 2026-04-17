Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος (video)

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρώνη προσήχθη άνδρας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που έχει προσαχθεί είναι Ιταλός και έχει αμυχές στο πρόσωπό του.

H γυναίκα, αλλοδαπής καταγωγής, είχε μεταβεί στο διαμέρισμα τύπου Airbnb που είχε μισθώσει ο άνδρας – που προσήχθη μετά τον θάνατός της – μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι δύο τους είχαν δώσει ραντεβού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά από επαφή μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

«Άκουσα καβγά και μετά μια τζαμαρία να σπάει»

Ο γείτονας που άκουσε κραυγές και κάλεσε την αστυνομία ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές.

Η γυναίκα έλεγε, “άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω” και τέτοια μουρμούρα μέσα από τα δόντια, “μωρό μου, συγγνώμη, έλα πίσω”.

Αυτό διέκρινα στην αγγλική γλώσσα, ο άνδρας δεν διέκρινα τι έλεγε. Δεν ξέρω τι δουλειά έχουν εδώ ή ποιοι είναι, διέμενα στο διαμέρισμα το βράδυ.

Ξύπνησα κατευθείαν στις 4 τα ξημερώματα από κραυγές. Στη συνέχεια πήρα την αστυνομία και εγω συνέχισα να είμαι μέσα στο δωμάτιο μου.

Μετά άκουσα ένα σπάσιμο τζαμαρίας και όπως με ενημέρωσαν στη συνέχεια από εκεί έπεσε η γυναίκα. Δεν κατάλαβα τι έλεγαν μιλούσαν στα αγγλικά».

