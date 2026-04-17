search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 09:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 07:19

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος (video)

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρώνη προσήχθη άνδρας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που έχει προσαχθεί είναι Ιταλός και έχει αμυχές στο πρόσωπό του.

H γυναίκα, αλλοδαπής καταγωγής, είχε μεταβεί στο διαμέρισμα τύπου Airbnb που είχε μισθώσει ο άνδρας – που προσήχθη μετά τον θάνατός της – μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι δύο τους είχαν δώσει ραντεβού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά από επαφή μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

«Άκουσα καβγά και μετά μια τζαμαρία να σπάει»

Ο γείτονας που άκουσε κραυγές και κάλεσε την αστυνομία ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές.

Η γυναίκα έλεγε, “άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω” και τέτοια μουρμούρα μέσα από τα δόντια, “μωρό μου, συγγνώμη, έλα πίσω”.

Αυτό διέκρινα στην αγγλική γλώσσα, ο άνδρας δεν διέκρινα τι έλεγε. Δεν ξέρω τι δουλειά έχουν εδώ ή ποιοι είναι, διέμενα στο διαμέρισμα το βράδυ.

Ξύπνησα κατευθείαν στις 4 τα ξημερώματα από κραυγές. Στη συνέχεια πήρα την αστυνομία και εγω συνέχισα να είμαι μέσα στο δωμάτιο μου.

Μετά άκουσα ένα σπάσιμο τζαμαρίας και όπως με ενημέρωσαν στη συνέχεια από εκεί έπεσε η γυναίκα. Δεν κατάλαβα τι έλεγαν μιλούσαν στα αγγλικά».

Διαβάστε επίσης

Atmohub: Από το Σάββατο υποχωρεί η αφρικανική σκόνη που «σκεπάζει» τη χώρα – Που αναμένονται λασποβροχές την Παρασκευή

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο το συντονιστικό κτηνοτρόφων Λέσβου – Μαζικές κινητοποιήσεις στο νησί

Κεφαλονιά: Μηνύματα της Μυρτώς με 66χρονο πριν τον θάνατό της – Της κατέθεσε χρήματα και επικοινωνούσαν ως τις 4 τα ξημερώματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Κίνδυνος για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία με κλειστά Στενά του Ορμούζ

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Απολογούνται και… αλληλοκατηγορούνται οι τρεις για τον θάνατο της Μυρτώς, σήμερα η κηδεία της 19χρονης

LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι όταν επιλέγουμε ποιους θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας να μας κυβερνούν»

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 8 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στο νησί Βόρνεο

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3