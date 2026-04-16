search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 23:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Atmohub: Από το Σάββατο υποχωρεί η αφρικανική σκόνη που «σκεπάζει» τη χώρα – Που αναμένονται λασποβροχές την Παρασκευή

Συνεχίζεται η επίδραση του φαινομένου μεταφοράς σκόνης στη χώρα, με τη σκόνη να έχει καλύψει το σύνολο της επικράτειας, όπως αναφέρει σε σχετική ενημέρωση ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Επιπλέον, όπως τονίζεται, το φαινόμενο είναι μέτριας έντασης και συνοδεύεται από νεφώσεις, περιορίζοντας την ηλιοφάνεια και δημιουργώντας ένα μουντό τοπίο.

Σύμφωνα με το AtmoHub, η ποιότητα του αέρα παραμένει υποβαθμισμένη στο σύνολο της χώρας, με τιμές που πλησιάζουν τα θεσμοθετημένα όρια και τοπικά τα ξεπερνούν οριακά.

Παράλληλα, την Παρασκευή, αναμένονται λασποβροχές κυρίως στη νότια χώρα και συγκεκριμένα:

* Στην Πελοπόννησο

* Στην Κρήτη

* Στις Κυκλάδες

* Στα Δωδεκάνησα

* και σποραδικά στη Μακεδονία

Από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται σταδιακή ύφεση του επεισοδίου σκόνης. Μέχρι τότε, οι περιοχές που αναμένεται να είναι πιο επιβαρυμένες είναι:

* Η Κρήτη

* Τα Δωδεκάνησα

* Οι Κυκλάδες

* Τα Επτάνησα

* Η Ήπειρος

* Η Μακεδονία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

TRAVEL

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3