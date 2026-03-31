ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:30
Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές «πνίγουν» τη χώρα

Έντονη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική φέρνει βροχές με λάσπη και επιβαρυμένη ατμόσφαιρα έως την Πέμπτη, με τα νοτιότερα τμήματα να επηρεάζονται περισσότερο.

Αποπνικτική θα είναι η ατμόσφαιρα τις επόμενες ημέρες, καθώς κύματα σαχαριανής σκόνης από τη Λιβύη και την Αίγυπτο κινούνται προς την Ελλάδα, επηρεάζοντας ήδη από σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα το AtmoHub, που είναι κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα. Το φαινόμενο, που θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη, συνδυάζεται με εκτεταμένες βροχοπτώσεις, δημιουργώντας το γνώριμο σκηνικό των λασποβροχών.

Η αρχή γίνεται από τη Δυτική Ελλάδα, όπου τα πρώτα φαινόμενα κάνουν ήδη την εμφάνισή τους, ενώ από αύριο και μέχρι την Πέμπτη οι βροχές θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι οι βροχές θα συμβάλουν στον περιορισμό της σκόνης κοντά στο έδαφος, η εικόνα δεν θα είναι ίδια παντού.

Στα νοτιότερα τμήματα, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο ασθενή, η συγκέντρωση σκόνης θα παραμείνει αυξημένη, επιβαρύνοντας αισθητά την ποιότητα του αέρα. Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με περιοχές όπως η Κάσος, η Κάρπαθος, η Σύμη και η Ρόδος, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της πιο έντονης επιβάρυνσης.

Το φαινόμενο, που επαναλαμβάνεται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όχι μόνο την καθημερινότητα αλλά και την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή όσο διαρκεί η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

