Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις για την υπόθεση των Τεμπών

Θα σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου και το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις για τα Τέμπη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα σε αποφάσεις αποζημιώσεων στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ακριβώς έκανε με την υπόθεση της Μάνδρας και του Ματιού.

Σε σχέση με τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος, απάντησε σε ερώτηση ότι η απαίτηση για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ αποτελεί «πολιτική συνθηματολογία», ενώ τόνισε πως η παρέμβαση του fuel pass για το κόστος της αμόλυβδης αποτελούν μεγαλύτερη ενίσχυση από όσα ζητά η αντιπολίτευση.

«Η λέξη κλειδί είναι η αβεβαιότητα» επεσήμανε ο υπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση πήρε μέτρα για δύο μήνες, ενώ όλη η Ευρώπη ανησυχεί για τις επιδράσεις από ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «τεράστια κρίση».

«Αν η κρίση βαθύνει και διαρκέσει είμαστε σε θέση να πούμε σε κάθε πολίτη πως θα είμαστε εκεί και με άλλα μέτρα», υπογράμμισε. Ανάλογα με το βάθος και την ένταση, θα είναι και διαφορετική η ένταση άλλων μέτρων της Ευρώπης, πρόβλεψε ο ΥΠΟΙΚ.

Σε ό,τι αφορά για πιθανή ρήτρα διαφυγής, δήλωσε πως δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά είναι σημαντικό να μην μετατρέψουμε μια ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική κρίση.

