ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 10:36
31.03.2026 09:24

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις για την υπόθεση των Τεμπών

31.03.2026 09:24
Θα σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου και το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις για τα Τέμπη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα σε αποφάσεις αποζημιώσεων στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ακριβώς έκανε με την υπόθεση της Μάνδρας και του Ματιού.

Σε σχέση με τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος, απάντησε σε ερώτηση ότι η απαίτηση για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ αποτελεί «πολιτική συνθηματολογία», ενώ τόνισε πως η παρέμβαση του fuel pass για το κόστος της αμόλυβδης αποτελούν μεγαλύτερη ενίσχυση από όσα ζητά η αντιπολίτευση.

«Η λέξη κλειδί είναι η αβεβαιότητα» επεσήμανε ο υπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση πήρε μέτρα για δύο μήνες, ενώ όλη η Ευρώπη ανησυχεί για τις επιδράσεις από ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «τεράστια κρίση».

«Αν η κρίση βαθύνει και διαρκέσει είμαστε σε θέση να πούμε σε κάθε πολίτη πως θα είμαστε εκεί και με άλλα μέτρα», υπογράμμισε. Ανάλογα με το βάθος και την ένταση, θα είναι και διαφορετική η ένταση άλλων μέτρων της Ευρώπης, πρόβλεψε ο ΥΠΟΙΚ.

Σε ό,τι αφορά για πιθανή ρήτρα διαφυγής, δήλωσε πως δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά είναι σημαντικό να μην μετατρέψουμε μια ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική κρίση.

Διαβάστε επίσης

Βόλος: Στη φυλακή ο 35χρονος που κρατούσε αιχμάλωτη και ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του – Πώς την έσωσε ο πρώην της

Αγρίνιο: Τύχη «βουνό» για οδηγό – Βγήκε σώος από ΙΧ που έγινε στάχτη μετά από τρελή πορεία (photos/video)

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφτασε η σορός της, μέχρι τις 13.00 το λαϊκό προσκύνημα (Videos/Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 4χρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στον δρόμο – Χειροπέδες στους γονείς

ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Παράτησε το ΙΧ του στη μέση του δρόμου και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Erminio»: Κόκκινος συναγερμός για την Αττική – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο

ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η στιγμή που ο Τάκης Ζαχαράτος «λυγίζει» μπροστά στο φέρετρο (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος για λήξη του πολέμου με κλειστό το Στενό του Ορμούζ ο Τραμπ – Μπαράζ εκρήξεων σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Όλες οι εξελίξεις

ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος για λήξη του πολέμου με κλειστό το Στενό του Ορμούζ ο Τραμπ - Μπαράζ εκρήξεων σε Τεχεράνη και Ισφαχάν - Όλες οι εξελίξεις

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 10:36
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 4χρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στον δρόμο – Χειροπέδες στους γονείς

ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Παράτησε το ΙΧ του στη μέση του δρόμου και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Erminio»: Κόκκινος συναγερμός για την Αττική – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο

