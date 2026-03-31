Αγρίνιο: Τύχη «βουνό» για οδηγό – Βγήκε σώος από ΙΧ που έγινε στάχτη μετά από τρελή πορεία (photos/video)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε αυτοκίνητο που εξετράπη πριν τη γέφυρα Στράτου στην περιοχή του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία αργά χθες (30/3) το βράδυ, με τον οδηγό να βγαίνει ευτυχώς σώος από το σοκαριστικό τροχαίο, καθώς πρόλαβε να το εγκαταλείψει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το agriniopress.gr, το παρ’ ολίγον θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρας, στο ύψος περίπου του ξύλινου περιπτέρου και στο ρεύμα προς Αμφιλοχία.

Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί εκτράπηκε δεξιά, έσπασε την περίφραξη και προσγειώθηκε στο πρανές του χώρου πρασίνου της τεχνητής λίμνης

Ο οδηγός που ήταν ο μόνος επιβαίνων- ευτυχώς σώθηκε αφού πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Η Τροχαία Αγρινίου ερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

