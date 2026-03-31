Σε κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας στου Γκύζη: Φωτιά από έκρηξη φιάλης υγραερίου που καρφώθηκε σε διαμέρισμα

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στου Γκύζη, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Ανδρέα Κάλβου.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», με τον έναν σε κρίσιμη κατάσταση.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από τον πέμπτο όροφο από πυροσβέστες, έχοντας υποστεί εγκαύματα, ενώ ένας ηλικιωμένος άνδρας παρελήφθη με αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά -Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, η οποία εκτοξεύθηκε από το διαμέρισμα, διασχίζοντας περίπου 50 μέτρα, και καρφώθηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία.

Ο ένοικος του διαμερίσματος, το οποίο χτυπήθηκε, ανέφερε ότι η φιάλη άνοιξε τρύπα στον εξωτερικό τοίχο του υπνοδωματίου του, προκαλώντας πτώση τούβλων μέσα στο χώρο.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Τα πλήρη αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής

Διαβάστε επίσης

Βίντεο-ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Άστρος Κυνουρίας: Ο γερανός ακούμπησε καλώδια ηλεκτροδότησης

Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν τη δίκη για τα Τέμπη σε πολιτικό επίδικο – Θυμίζουν Χρυσή Αυγή» (Video)

Εστάλησαν τα πρώτα «ραβασάκια» από τις AI κάμερες: Πώς λειτουργούν







