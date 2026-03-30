ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 23:13
ΕΛΛΑΔΑ

30.03.2026 22:07

Βίντεο-ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Άστρος Κυνουρίας: Ο γερανός ακούμπησε καλώδια ηλεκτροδότησης

Ένα νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, 30/3, στο χωριό Άγιος Ανδρέας του Άστρους Κυνουρίας, όπου δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν εργασίες μεταφοράς φθαρμένων ελαστικών.

Οι θανόντες, ηλικίας 57 και 33 ετών, βρήκαν τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία, όταν ο γερανός του φορτηγού τους ήρθε σε επαφή με καλώδια ηλεκτροδότησης, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο Alpha.

«Έγινε ένα ατύχημα. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας την τραγική στιγμή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου ενημέρωσε άμεσα το Κέντρο Υγείας. «Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε το Κέντρο Υγείας, ήρθαν δύο ασθενοφόρα, η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική και ειδοποίησαν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Αφού κόπηκε το ρεύμα πλησίασαν και πήραν τους νεκρούς», περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

