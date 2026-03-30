Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη Σάμο – Εντυπωσιακές εικόνες

Στο Καρλόβασι της Σάμου οι κάτοικοι έγιναν μάρτυρες ενός εντυπωσιακού φαινομένου, όταν ένας υδροστρόβιλος εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στα μάτια τους.

Το φαινόμενο κατεγράφη σε βίντεο, το οποίο θυμίζει σκηνές από κινηματογραφική ταινία, και δημοσιεύθηκε από τον ιστότοπο Forecast Weather Greece.

Το βίντεο αποτυπώνει καθαρά την ένταση του φαινομένου, που σχηματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Καρλόβασι.

Υδροστροβίλους 🌪️ έκανε την εμφάνισή του σήμερα το πρωί στο Καρλόβασι της Σάμου .



Βίντεο : Δημήτρης Παπαβασιλείου pic.twitter.com/9yVY5yzpSt — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) March 30, 2026

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καιρικές συνθήκες στο βορειοανατολικό Αιγαίο συνέβαλαν στη δημιουργία του υδροστρόβιλου, ο οποίος προέκυψε λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

