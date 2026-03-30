ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 21:36
30.03.2026 21:02

Για μήνες δεν είχαν δώσει σημεία ζωής η μητέρα και η κόρη που βρέθηκαν νεκρές στου Ζωγράφου, η καταγγελία που αποκάλυψε τη φρικιαστική υπόθεση

30.03.2026 21:02
Από παθολογικά αίτια υποστηρίζει ότι πέθαναν η 91χρονη μητέρα του και η 56χρονη αδελφή του ο 54χρονος που συνελήφθη στου Ζωγράφου για τη δολοφονία τους. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συρροή.  

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι οι πέθαναν πριν από περίπου τρεις μήνες από παθολογικά αίτια ,μετέφερε τις σορούς τους στο δωμάτιο και το σφράγισε με στόκο, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός ο θάνατός τους.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή. Γείτονες δήλωσαν ότι γνώριζαν πως ο 54χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. «Τον γιο τον βλέπαμε, δεν ήταν καθόλου κοινωνικός. Μας έλεγε η κόρη ότι έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα και το σχολιάζαμε. Υποθέταμε ότι νοσηλεύονται, καθώς αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα υγείας», σημείωσε άλλος γείτονας.

Είπε στους αστυνομικούς ότι μένουν σε άλλο σπίτι

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία συγγενών στην αστυνομία, που ανησύχησαν επειδή είχαν να δουν τις δύο γυναίκες μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με μαρτυρία ανιψιού της ηλικιωμένης γυναίκας: «Μου άνοιξε και έκανε μια βίαιη κίνηση, φοβήθηκα. Τον ρώτησα πού είναι η θεία και μου είπε “κοιμάται”, ενώ για την ξαδέλφη μου ανέφερε ότι βρίσκεται σε άλλο σπίτι».

Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το διαμέρισμα για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει ο 54χρονος τους είπε ότι η μητέρα του και η αδελφή του μένουν σε άλλο σπίτι. Ωστόσο, όταν μετέβησαν στη διεύθυνση που τους υπέδειξε, εντόπισαν ένα άδειο σπίτι.

Οι Αρχές επέστρεψαν στο διαμέρισμα αργά το βράδυ, αυτήν τη φορά παρουσία εισαγγελέα. Αφού έσπασαν την πόρτα, εντόπισαν ένα σφραγισμένο δωμάτιο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν οι δύο γυναίκες νεκρές, σε προχωρημένη αποσύνθεση.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΥΓΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 21:36
cameres
ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλησαν τα πρώτα «ραβασάκια» από τις al κάμερες: Πώς λειτουργούν

samos-ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη Σάμο – Εντυπωσιακές εικόνες

oil-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «ενεργειακό lockdown»; Αποκωδικοποιώντας τον όρο που κερδίζει έδαφος εν μέσω πολέμου στο Ιράν

1 / 3