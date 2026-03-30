Μαρινέλλα: Οι δύο καλλιτέχνες που θα εκφωνήσουν επικήδειους – Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου 

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της τραγουδίστριας η οποία θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με παράκληση της οικογένειας, ενώ, αντί στεφάνων, ζητούνται δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα», που υποστηρίζει παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.

Όπως αποκάλυψε η Μαίρη Αυγερινοπούλου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 το “Πρωινό” το πρωί της Δευτέρας (30/3) αν και η ίδια η Μαρινέλλα δεν επιθυμούσε επικήδειους λόγους δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα μιλήσουν για την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα μοναδικά πρόσωπα που θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους.

“Η Χάρις Αλεξίου ήταν για την Μαρινέλλα η πιο σπουδαία ελληνίδα τραγουδίστρια. Η ίδια δεν ήθελε επικήδειους, ήθελε όμως η Χαρούλα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι πολύ σπάνιο να μιλήσει. Θα είναι αυτοί οι δύο, γιατί δεν θέλουν ούτε να κουράσουν τον κόσμο, θέλουν όλα να είναι σε μια απόλυτη αρμονία”, ανέφερε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

Συγκλονισμένος αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός κόσμος τη Μαρινέλλα που άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της 28ης Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024 δίνοντας, έκτοτε, σκληρή μάχη για ενάμιση χρόνο.

Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί, θρηνώντας μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ενώ σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά μια σπουδαία καλλιτέχνιδα και συνάμα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, έναν υπέροχο άνθρωπο.

Αντώνης Ρέμος: «Από τις πιο δύσκολες στιγμές – Αποχαιρετάμε τη Μαρινέλλα μας»

Το δικό του «αντίο» στη Μαρινέλλα είπε από τη σκηνή ο Αντώνης Ρέμος, με τον τραγουδιστή να αποχαιρετά συγκινημένος όχι απλά μια πολύτιμη συνάδελφο αλλά και μια στενή του φίλη.

«Σήμερα είναι μια από τις δύσκολες στιγμές, από τις δύσκολες βραδιές μας. Απόψε αποχαιρετάμε σαν Ελλάδα τη μεγάλη μας Μαρινέλλα απόψε. Γιατί η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας. Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας. Οπότε σήμερα της λέμε αντίο. Κι εμείς που προσωπικά ήμασταν πιο κοντά της, είμαστε λίγο πιο κοντινοί άνθρωποί της, κι εσύ, κι εγώ, εμείς έχουμε μέσα μας έτσι σήμερα ένα πλάκωμα, ένα βάρος στην ψυχή μας», είπε από τη σκηνή ο Αντώνης Ρέμος.

«Είχε πει όμως: ”Αντώνη”, η Μαρινέλλα, ”να μη χαθείς ποτέ, ποτέ απ’ τη ζωή μου”. Κι έτσι ποτέ, ποτέ αυτή δεν θα χαθεί απ’ τη δική μας…», με τον Αντώνη Ρέμο να συμπληρώνει: «Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί θα είναι εδώ η Μαρινέλλα πάντα μέσα από τα τραγούδια που θα τραγουδάμε και μέσα από τις εικόνες που μας έχει δώσει» συμπλήρωσε με τη σειρά του ο Χρήστος Μάστορας.

Νωρίτερα, ο Αντώνης Ρέμος είχε αποχαιρετήσει τη σπουδαία Μαρινέλλα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου» έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το τραγούδι «Είσαι παντού και πουθενά», από ηχογράφηση που είχαν κάνει μαζί με τη Μαρινέλλα.

Νάνα Μούσχουρη: «Δεν μπορώ να συνέλθω από το σοκ»

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Νάνα Μούσχουρη είπε το δικό της αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου.

«Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας. Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό, Νάνα» έγραψε, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν, ενώ μιλώντας τηλεφωνικά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, σημείωσε συγκινημένη:

«Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το σοκ. Κρίμα. Είναι τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ, πολύ στεναχωρημένη. Εγώ γνώρισα τη Μαρινέλλα πολύ νωρίς, στο μεγάλο της σουξέ. Εγώ δεν ήμουνα πάρα πολύ γνωστή εκείνη την εποχή, αλλά την αγαπούσα πάρα πολύ. Κι όταν αργότερα βγήκα έξω το ’60, την κάλεσα κάποτε και ήρθε και έπαιξε στο BBC μαζί μου. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία τις τρεις-τέσσερις μέρες που κάθισε για να κάνουμε πρόβες, και τελικά κάναμε ένα τραγούδι το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, το “Το Μινόρε της Αυγής”. Το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο που έγινε αυτό, από εκείνη τη στιγμή έχω μία θλίψη, γιατί ήθελα να πάω να τη δω και δεν μπορούσα, γιατί ήταν στο νοσοκομείο και δεν ήτανε αρκετά καλά για να δει κόσμο. Κι αυτό μου μένει παράπονο. Αυτό που μ’ ενδιαφέρει, είναι η τραγουδίστρια κι ο άνθρωπος. Και για μένα ήτανε πολύ αγαπημένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, εκείνη να βρει την ειρήνη. Και ελπίζω να είναι εκεί που πάει, ευτυχισμένη. Και ποτέ δεν ξέρεις, καμιά φορά, όταν θα φύγω κι εγώ, μπορεί να συναντηθούμε»

Γιάννης Πάριος: «Τέτοιοι άνθρωποι δεν φεύγουν»

Για τον θάνατο της Μαρινέλλας μίλησε ο Γιάννης Πάριος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το τεράστιο κενό που αφήνει πίσω της η σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο τραγουδιστής επισήμανε ότι τέτοια ταλέντα, τέτοιες φωνές και κυρίως τέτοιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν πάντα μόνο με το όνομά τους και το ανεξίτηλο αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους.

«Έφυγε η Μαρινέλλα; Αυτοί οι άνθρωποι δεν “φεύγουν” ποτέ. Αυτοί είναι “φάροι”. Είναι “φάρος”. Η Μαρινέλλα δεν “έφυγε” ποτέ, ούτε πρόκειται να “φύγει” ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει. Δεν ήταν η “μεγάλη κυρία (του ελληνικού τραγουδιού)”. Ήταν κυρία. Το “κυρία” φτάνει αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ. Πρώτα απ’ όλα, στον ίδιο χώρο τρεις φορές αλλά αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα είναι ότι, ενώ ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν η πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει. Ερχόμαστε όλοι και την αγαπάμε» ανέφερε, εμφανώς συγκινημένος.

Λίτσα Διαμάντη: «Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα»

Τηλεφωνικά ενημερώθηκε η Λίτσα Διαμάντη για τον θάνατο της Μαρινέλλας, με την τραγουδίστρια να δηλώνει συγκλονισμένη από τη μεγάλη αυτή απώλεια.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε σημερα στο «Πρωινό», η Λίτσα Διαμάντη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, κάνοντας λόγο για σπουδαία καλλιτέχνιδα και μια μεγάλη δασκάλα που δε θα πάψει ποτέ να αγαπά και να θαυμάζει.

«Αλήθεια; Πω πω, με συγκλονίζετε τώρα. Πω πω… Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη, μεγάλη. Να ‘έχει καλό ταξίδι. Την αγαπάω, την αγαπούσα και θα την αγαπάω πάντα. Και θα τη θαυμάζω» είπε συγκλονισμένη.

Γιώργος Θεοφάνους: «Έφυγε η ΜΑΝΑ μου – Εγώ θα τη θυμάμαι πάντα έτσι»

Φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Γιώργος Θεοφάνους με αφορμή τη θλιβερή είδηση του θανάτου της σπουδαίας Μαρινέλλας, με τον μουσικοσυνθέτη να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του σε δηλώσεις του στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Το σκεφτόμουνα χθες που ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε πάει όλη η ομάδα για τους εορτασμούς για τα 1.400 χρόνια του Ακάθιστου Ύμνου. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουνα, λίγο πριν παίξουμε το βράδυ στη συναυλία για τους Έλληνες και βγω πάνω, ήταν πολύ περίεργη στιγμή. Ξέρω ότι αν ήταν εδώ θα μού ‘λεγε ό,τι σκέφτηκα χθες το βράδυ του τύπου: “Σήκωσε το κεφάλι και πάμε”. Θυμάμαι μια φορά που παίζαμε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια μαζί, πριν ανοίξει η κουρτίνα και γυρνάω και της λέω: “Μα πού πάμε; Τι κάνουμε; Είσαι με σαράντα πυρετό” και μου λέει: “Σήκωσε το κεφάλι και πάμε!”» είπε συγκινημένος.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Θεοφάνους είχε μοιραστεί μέσα από τα socail media τα έντονα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν όταν λίγο πριν από μια συναυλία του, πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση.

«Είμαι Κωνσταντινούπολη. Έχω συναυλία σε λίγα λεπτά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ήρθα εδώ για την Παναγία Των Βλαχερνών και τους εορτασμούς με τον πατριάρχη σήμερα για τα 1400 χρόνια. Για την άλλη μου μάνα την Παναγία και έφυγε η ΜΑΝΑ μου. Εγώ θα την θυμάμαι πάντα έτσι. Ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά. Καλό ταξίδι ΜΑΝΑ» έγραψε.

Νατάσα Θεοδωρίδου: «Ήταν η αρχή και ο λόγος για τον οποίο τραγούδησα»

Το δικό τους αντίο στη Μαρινέλλα είπα, επίσης, η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς, κάνοντας λόγο για έναν θρύλο για τη μουσική σκηνή της χώρας.

«Θέλω η σημερινή βραδιά να είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο, που για εμένα ήταν η αρχή και ο λόγος για τον οποίο τραγούδησα. Είναι ο άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ και το μόνο που θέλω να πω, θα το πω τραγουδιστά. Απόψε θα είναι μία γιορτή στη μνήμη αυτής της γυναίκας, που ήταν ένας θρύλος και για εμένα παραμείνει ένας θρύλος. Αυτή η βραδιά να είναι γιορτινή και χαρούμενη, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα χαρούμενος, δυνατός και μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα» είπε η Νατάσσα Θεωρίδου.

Ρουβάς για Μαρινέλλα: Ένα τεράστιο κεφάλαιο στη μουσική αυτού του τόπου

Από την πλευρά του, ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή του με τη Μαρινέλλα, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της.

«Είχα μπει στο καμαρίνι της και πραγματικά μαγεύτηκα από την απλότητά της και ταυτόχρονα από τη δύναμη που ένιωθα ότι είχε αυτή η γυναίκα. Πραγματικά θα μας λείψει πάρα πολύ, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη μουσική αυτού του τόπου και μέσα από την καρδιά μου θέλω να την ευχαριστήσω και εγώ για όλες τις στιγμές που βρέθηκα δίπλα της. Καλή της ώρα, αιωνία η μνήμη της και ένα μεγάλο χειροκρότημα θέλω από όλους εσάς» ανέφερε.

Χρήστος Νικολόπουλος: «Ήταν πρωτοπόρα σε όλα, πράγματι ήταν η πρώτη»

Στην απώλεια της Μαρινέλλας, αναφέρθηκε και ο Χρήστος Νικολόπουλος ο οποίος μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», έκανε λόγο για μια σπουδαία καλλιτέχνιδα η οποία ξεχώρισε όχι μόνο για τη φωνή και την καριέρα της, αλλά και για την προσωπικότητά της.

«Είναι ένα λυπηρό γεγονός για τον χώρο μας. Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Εγώ έχω να θυμάμαι πάρα πολλά. Στα πρώτα μου βήματα με βοήθησε, αυτή ήταν που άκουσε τα πρώτα μου τραγούδια και στη συνέχεια τα ηχογραφήσαμε. Ήταν μία κυρία πραγματικά, τα λόγια της ήταν λίγα και σταράτα και με μεγάλο νόημα. Πραγματικά έχω να θυμάμαι τα καλύτερα, λυπήθηκα πολύ βαθιά γι’ αυτή την απώλεια. Ήταν πρωτοπόρα σε όλα. Και στον τρόπο της εμφάνισής της και στις κινήσεις της. Πράγματι, ήταν η πρώτη. Εγώ δούλεψα τα πρώτα χρόνια του ξεκινήματός μου, τότε που άρχισε δειλά-δειλά να σηκώνεται, τα πρώτα της βήματα. Πράγματι ήταν πρωτοπόρα και είναι μεγάλη απώλεια για τον χώρο μας. Πάντα μεθοδική σε ό,τι έκανε, το μελετούσε. Ήταν πειθαρχημένη, όταν ήταν λίγο άρρωστη άκουγε τον γιατρό και έπρεπε να κάνει αυστηρά ό,τι της έλεγε ο γιατρός. Σας είπα ότι μακάρι να μιμηθούν τον τρόπο ζωής της και την ερμηνεία της, και άλλοι καλλιτέχνες» είπε.

Γιώργος Νταλάρας: «Σ’ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!»

Με μια λιτή αλλά συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, ο Γιώργος Νταλάρας είπε το δικό του αντίο μέσα από τα social media.

«Σ’ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!» έγραψε.

Άννα Βίσση: «Αντίο Δασκάλα, Αντίο Μαρινέλλα»

«Αντίο Φωνή, αντίο Ντίβα, αντίο Δασκάλα, Αντίο Μαρινέλλα» έγραψε η Άννα Βίσση.

Χάρις Αλεξίου: «Δεν έχω λόγια να σε αποχαιρετήσω»

«Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω αγαπημένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας» έγραψε η Χάρις Αλεξίου.

Λάκης Λαζόπουλος: «Σε χαιρετώ γυναίκα της ζωής μας»

Με μια ανάρτησή του στα social media είπε το δικό του αντίο στη Μαρινέλλα ο Λάκης Λαζόπουλος, αποχαιρετώντας συγκινημένος τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

«Φτάνει κάποτε αυτή η ώρα! Που μαζεύονται όλες οι αναμνήσεις και παλεύουν να βρουν μια σειρά! Βιάζονται να πάρουν θέση στο μεγάλο τραπέζι των στιγμών! Όμως το βράδυ εκείνο που ήρθε στο σπίτι μας μετά τον Θάνατο της Τασούλας μου να μιλήσει σαν μάνα με την κόρη μου, έσπρωξε όλα τα όμορφα που έχουμε ζήσει! Απ το ΑΚΡΟΑΜΑ της θεσσαλονικης μέχρι την τελευταία βραδια της στο ΗΡΩΔΕΙΟ! Αυτά έχω καιρό να τα θυμάμαι και να τα διηγούμαι! Όμως τα λόγια εκείνης της βραδιας έγιναν φυλαχτό μου! Όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλλα και οποίον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε απ’ την αγάπη της! Σε χαιρετώ γυναικά της ζωής μας!» έγραψε.

Ελευθερία Αρβανιτάκη: «Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της»

«Μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια που αγαπήθηκε και κέρδιςε τον σεβασμό και των θαυμασμό όλων μας, μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή. Είναι μια στενάχωρη μέρα, ένα μουντό Σαββατόβραδο όπως και η διάθεση όλων μας. Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της. Καλό ταξίδι Μαρινέλλα μας» έγραψε στο δικό της αντίο η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

«Καλό σου ταξίδι υπέροχη κυρία μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό. Σ’ ευχαριστούμε για όλα» έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας.

«Δασκάλα μου και φίλη μου αγαπημένη σ´ ευχαριστώ για όλα. Θα εισαι πάντα στην καρδιά μου. Μόνο ωραία έχω να θυμάμαι από σένα» ήταν η ανάρτηση του Κώστα Μακεδόνα.

«Θα σε θυμάμαι και θα σε αγαπώ για πάντα. Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας!» έγραψε ο Στέφανος Κορκολής.

Πέγκυ Ζήνα: «Είσαι το πιο μεγάλο και πιο λαμπερό αστέρι»

«Δεν ξέχασε ο Θεός να ανάψει το φεγγάρι ψυχή μου. Μα για να μην το σβήσει το φως σου ανεβαίνοντας του είπε να μη βγει. Γιατί είσαι το μεγαλύτερο και το πιο λαμπερό αστέρι του που τον δόξαζες πάντα για το δώρο που σου χάρισε, την τεράστια φωνή σου που τη σεβάστηκες όσο κανείς και τη μοίρασες για πάντα σε όλους μας» έγραψε μεταξύ άλλων η Πέγκυ Ζήνα.

«Σιωπή σήμερα… και ένα “ευχαριστώ” για όλα…. Αντίο Αγαπημενη μου … Καλο Σου Ταξίδι…» ήταν η ανάρτηση που έκανε ο Στέλιος Διονυσίου.

«Μα εσύ ποτέ. Δε θα χαθείς ποτέ απ’την καρδιά μου. Σ’ αγαπώ! Καλό Παράδεισο» έγραψε η Άντζελα Δημητρίου.

«Μια σπουδαία, καθηλωτική ερμηνεύτρια. Ένα τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Μια καλλιτέχνης γεμάτη πάθος, που ενέπνεε αγάπη και σεβασμό. Μια γυναίκα που εξέπεμπε φως, ομορφιά και λάμψη. Ένας άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, δύναμη και γενναιοδωρία. Τι να πρωτοπεί κανείς για τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη δύσκολη τούτη ώρα του αποχαιρετισμού; Νιώθω ευγνωμοσύνη που τη γνώρισα και κρατώ στην καρδιά μου όλες τις στιγμές που είχα την τιμή να τη συναντήσω, με τελευταία εκείνη την ξεχωριστή μουσική βραδιά πριν από ενάμιση χρόνο στο Ηρώδειο, στην εκδήλωση μνήμης για τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Αντίο αγαπημένη μου Μαρινέλλα, το αποτύπωμά σου θα μείνει για πάντα ανεξίτηλο» έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Δημήτρης Μπάσης: «Η μουσική μας έγινε πιο φτωχή»

«Σήμερα η μουσική μας έγινε πιο φτωχή. Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Η δύναμη και το συναίσθημα με τα οποία ερμήνευε τα τραγούδια της, την έκαναν να είναι ξεχωριστή και μοναδική στο είδος της. Είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ μαζί της. Κρατώ τη γενναιοδωρία της, το πάθος της για το τραγούδι και το μοναδικό της βλέμμα όταν ερμήνευε -σαν να ζούσε την κάθε λέξη.

Καλό ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» έγραψε ο Δημήτρης Μπάσης.

Με μια κοινή τους φωτογραφία αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα η Έλενα Παπαρίζου.

