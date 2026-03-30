ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:43
Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

Θρίλερ στου Ζωγράφου από τον εντοπισμό των πτωμάτων μιας μητέρας και της κόρης της σε σφραγισμένο δωμάτιο, μέσα σε διαμέρισμα. Ο γιος της οικογένειας έχει προσαχθεί και εξετάζεται για την υπόθεση.

Το βράδυ της Κυριακής βρέθηκαν μέσα σε διαμέρισμα τα πτώματα μιας μητέρας και της κόρης της, σε προχωρημένη σήψη.

Η πόρτα ενός δωματίου του επίμαχου διαμερίσματος, μάλιστα, ήταν σφραγισμένη με τσιμέντο.

Για τη διπλή δολοφονία έχει ήδη προσαχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της οικογένειας.

Όλα ξεκίνησαν στις 26 Μαρτίου 2026, όταν συγγενικά πρόσωπα των δύο γυναικών οι οποίες αγνοούνταν εδώ και μήνες, έσπευσαν στις αστυνομικές αρχές και εξέφρασαν τις υπόνοιές τους ότι ο γιος ενδέχεται να έχει προκαλέσει κακό στην 91χρονη μητέρα του και την 56χρονη αδελφή του.

Ωστόσο, το οικείο αυτό πρόσωπο δεν υπέβαλε επίσημη κατάθεση με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να καλέσουν τους πλησιέστερους συγγενείς προκειμένου να αποσαφηνίσουν το τι έχει συμβεί.

Έτσι και έγινε καθώς τα δύο αδέλφια της ηλικιωμένης γυναίκας μετέβηκαν στα αστυνομικά τμήμα για κατάθεση στις 27 Μαρτίου.

Την επόμενη ημέρα, οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου και χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, χωρίς να τους ανοίγει κανείς.

Το ίδιο έκαναν και στις 29 Μαρτίου βρίσκοντας αυτή τη φορά τον γιο της άτυχης γυναίκας ο οποίος αφού άνοιξε την πόρτα, στη συνέχεια αρνήθηκε την είσοδο στους αστυνομικούς.

Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα και η αδερφή του μένουν σε άλλο σπίτι, επί της οδού Ρόδων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του και ταυτόχρονα ξεκίνησαν έρευνα στο διαμέρισμα που υπέδειξε ο 54χρονος γιός της οικογένειας.

Εκεί, παρουσία κλειδαριά, διαπιστώθηκε ότι το διαμέρισμα ήταν εγκαταλελειμμένο και έτσι επέστρεψαν στο διαμέρισμα στην οδό Κουσίδη.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην του δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τα πτώματα των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα εάν τα θύματα δόλοφονήθηκαν ή κατέληξαν από παθολογικά αίτια και αναμένουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να έχουν ξεκάθαρη εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιος δεν λέει τίποτα στους αστυνομικούς, απαντά μόνο ότι δεν ξέρει τίποτα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί μιλούν με τον εισαγγελέα για να δουν αν θα συλληφθεί και για πιο αδίκημα.

