search
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο οι μαθητές από τα σχολεία της Βούλας – Επιστρατεύεται πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού για την επιστροφή τους (video)

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η αποστολή Δημοτικού Σχολείου Βούλας στη Γαύδο, αφού οι μαθητές και οι γονείς που ταξίδεψαν στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης για να συμμετάσχουν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο νησί, παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που κρατούν το πλοίο της γραμμής δεμένο στο λιμάνι.

Στη Γαύδο ταξίδεψαν περίπου 47 άτομα, μαθητές -για να παρελάσουν μαζί με τα λιγοστά παιδιά του ακριτικού νησιού την 25η Μαρτίου– και κάποιοι γονείς.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Γιώργος Ντούτσουλης, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤnews περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκοινωνιών.

Όπως εξήγησε, το πλοίο που συνδέει το νησί με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου, όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Η παρατεταμένη παραμονή στο νησί κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Ντούτσουλη, υπήρξε άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση πως, σε περίπτωση που ο καιρός δεν επιτρέψει τη δρομολόγηση του συμβατικού πλοίου σήμερα θα επιστρατευτεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό μαθητών και γονέων.

Ο κ. Ντούτσουλης περιέγραψε και την καθημερινότητα των μαθητών στο νησί όλες αυτές τις μέρες, σημειώνοντας πως περνούν τέλεια και δεν θέλουν να φύγουν.

Πέρα από το πρακτικό σκέλος της επιστροφής, ο κ. Ντουτσούλης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την πραγματικότητα των ακριτικών νησιών. «Μέσα από τη δική μας δοκιμασία, η οποία προφανώς έχει ημερομηνία λήξεως, αποτυπώνεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο η απομόνωση που βιώνουν αυτά τα νησιά», τόνισε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

