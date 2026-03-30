Νύχτα εμπρησμών στην Αθήνα: Άγνωστοι πυρπόλησαν ΑΤΜ και όχημα σε Πατήσια, Ζωγράφου και Κυψέλη

Mπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σημειώθηκαν της νύχτα στην Αττική, με στόχο ΑΤΜ και επαγγελματικό όχημα.

Στη 01:30 τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ που βρίσκεται επί της οδού Πατησίων, πετώντας εύφλεκτο υλικό πριν τραπούν σε φυγή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Κύπρου, στου Ζωγράφου, όπου άγνωστοι πέταξαν εύφλεκτο υλικό σε ΑΤΜ βάζοντας φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές. Στη συνέχεια «έγιναν καπνός».

Ένα ακόμη περιστατικό εμπρησμού σημειώθηκε λίγο μετά στην Κυψέλη, όπου άγνωστοι έβαλαν στο στόχαστρο επαγγελματικό όχημα, βάζοντάς του φωτιά, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές. Λίγο αργότερα τα άτομα που προσήχθησαν αφέθηκαν ελεύθερα.

