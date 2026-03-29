Δυτική Αττική: Κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων σε τέσσερις περιοχές μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα οδήγησαν σε σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών και οπλισμού.

Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς στις περιοχές του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου 2026 από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Στόχος των συντονισμένων δράσεων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής παραβατικότητας που καταγράφεται στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δυνάμεις από:

τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

τη Δ.Α.Ο.Ε.

την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής

την Ο.Π.Κ.Ε.

τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Η παρουσία πολλαπλών υπηρεσιών ανέδειξε τον ευρύ και στοχευμένο χαρακτήρα των ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε οικία στο Ίλιον εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

6 κιλά και 235 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

452,4 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα)

414 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

μικροποσότητα κοκαΐνης

πιστόλι

όπλο κρότου

γεμιστήρας

16 φυσίγγια

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

σιδηρογροθιά

ρουχισμός με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας

χειροπέδες

4 βεγγαλικά

5 κινητά τηλέφωνα

3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας

Συνολικά:

ελέγχθηκαν 293 άτομα

βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (χωρίς δίπλωμα, μη χρήση κράνους και ζώνης κ.ά.)

ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα

αφαιρέθηκαν 12 άδειες οδήγησης και 11 άδειες κυκλοφορίας

Επιπλέον, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τέλος, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκαν τα ευρήματα, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

