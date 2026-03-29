ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 22:45
29.03.2026 22:04

Δυτική Αττική: Κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων σε τέσσερις περιοχές μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα οδήγησαν σε σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών και οπλισμού.

Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς στις περιοχές του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου 2026 από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Στόχος των συντονισμένων δράσεων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής παραβατικότητας που καταγράφεται στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δυνάμεις από:

τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
τη Δ.Α.Ο.Ε.
την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής
την Ο.Π.Κ.Ε.
τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής
Η παρουσία πολλαπλών υπηρεσιών ανέδειξε τον ευρύ και στοχευμένο χαρακτήρα των ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε οικία στο Ίλιον εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

6 κιλά και 235 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης
452,4 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα)
414 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
μικροποσότητα κοκαΐνης
πιστόλι
όπλο κρότου
γεμιστήρας
16 φυσίγγια
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
σιδηρογροθιά
ρουχισμός με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας
χειροπέδες
4 βεγγαλικά
5 κινητά τηλέφωνα
3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας

Συνολικά:

ελέγχθηκαν 293 άτομα
βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (χωρίς δίπλωμα, μη χρήση κράνους και ζώνης κ.ά.)
ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα
αφαιρέθηκαν 12 άδειες οδήγησης και 11 άδειες κυκλοφορίας
Επιπλέον, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τέλος, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκαν τα ευρήματα, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Κοριτσάκι 4 ετών περιφερόταν μόνο του στο Μαρούσι – Συνελήφθη η μητέρα του

Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου αναβάτη Enduro

Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης τραγουδίστριας στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Τρελή καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την αστυνομία – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο με… περιορισμούς: Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ζητά από τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα για την κατανάλωση

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κινηματογραφική ληστεία στην Πάρμα – Έκλεψαν πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς από τη Βίλα Μανιάνι

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σπρωξίδια και χάος στην εφορευτική καθυστέρησαν την καταμέτρηση για την νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τελικά ήταν η μόνο εκταφή που έγινε»: Νέο ρεσιτάλ χυδαιότητας Ψαριανού για Τέμπη και Κωνσταντόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Τρελή καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την αστυνομία – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο με… περιορισμούς: Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ζητά από τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα για την κατανάλωση

