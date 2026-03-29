ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 19:09
29.03.2026 18:44

Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης τραγουδίστριας στη Μητρόπολη Αθηνών

29.03.2026 18:44
Την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 2.00 μετά το μεσημέρι ενώ η τελετή της ταφής θα γίνει στενό οικογενειακό κύκλο.

Από το πρωί της Τρίτης η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ επέστρεψε στον Νετανιάχου τον φάκελο για την απονομή χάριτος – Ζητάει επιπλέον έγγραφα

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Καμία κακόβουλη πρόθεση στην απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη» – Μακρόν: «Καταδικάζω την απόφαση»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκλεισαν οι κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ: Την Δευτέρα τα αποτελέσματα 

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης τραγουδίστριας στη Μητρόπολη Αθηνών

ΚΟΣΜΟΣ

Εκκενώνονται Αμερικανικά πανεπιστήμια στο Κατάρ – Ειδοποίηση για χτύπημα του Ιράν

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 19:09
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ επέστρεψε στον Νετανιάχου τον φάκελο για την απονομή χάριτος – Ζητάει επιπλέον έγγραφα

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Καμία κακόβουλη πρόθεση στην απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη» – Μακρόν: «Καταδικάζω την απόφαση»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκλεισαν οι κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ: Την Δευτέρα τα αποτελέσματα 

