Καραμπόλα 5 οχημάτων στην Παραλιακή – Πού εντοπίζονται προβλήματα στην κυκλοφορία

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (29/3) στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στο ύψος της οδού Ήβης Αθανασιάδου, στο Παλαιό Φάληρο.

Τα πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί από την καραμπόλα.

