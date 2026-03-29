Εγνατία Οδός: Τρεις συλλήψεις το διπλό θανατηφόρο τροχαίο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που προκάλεσαν το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, το απόγευμα του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα Δωδώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συνελήφθησαν και οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο δυστύχημα, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Πρόκειται για τον οδηγό της νταλίκας τουρκικής υπηκοότητας, τον οδηγό του πρώτου Ι.Χ. που φέρεται να προκάλεσε την αρχική εκτροπή, καθώς και τον ηλικιωμένο οδηγό του δεύτερου οχήματος που προσέκρουσε στην νταλίκα.

Οι δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται εντός της ημέρας να αφεθεί ελεύθερος και ο οδηγός της νταλίκας, στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες έντονης χαλαζόπτωσης, που φέρεται να προκάλεσε αυξημένη ολισθηρότητα στο οδόστρωμα.

Αρχικά, ένα μαύρο Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στη νησίδα. Η νταλίκα που ακολουθούσε έπεσε πάνω του με ταχύτητα, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν στην αριστερή λωρίδα.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε όχημα της Εγνατίας Οδού για παροχή βοήθειας. Ο 54χρονος υπάλληλος βγήκε στον δρόμο προκειμένου να τοποθετήσει προειδοποιητικούς κώνους και να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Ωστόσο, ακολούθησε δεύτερο Ι.Χ., στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο οδηγός, λόγω της ολισθηρότητας, δεν κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει θανάσιμα τον υπάλληλο της Εγνατίας Οδού και στη συνέχεια να προσκρούσει στην νταλίκα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή της και η ηλικιωμένη συνοδηγός.

Τα θύματα και οι τραυματίες

Νεκροί είναι ένας 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας Οδού και μία ηλικιωμένη γυναίκα, συνοδηγός του δεύτερου οχήματος.

Τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των εμπλεκόμενων Ι.Χ., ενώ ο ηλικιωμένος οδηγός που έχασε τη σύζυγό του παραμένει νοσηλευόμενος.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών από τα συντρίμμια.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Καθοριστικό ρόλο στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος θα έχουν οι πραγματογνώμονες τροχαίων ατυχημάτων, οι οποίοι θα εξετάσουν:

τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος

την κατάσταση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων οχημάτων

το ωράριο και την κόπωση του οδηγού της νταλίκας

τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων για τυχόν κατανάλωση αλκοόλ



Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για πολλές ώρες, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν με ειδικά εργαλεία για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τις άμορφες μάζες των οχημάτων.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων.

