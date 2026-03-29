Αγρίνιο: Αναζητούνται 3 ανήλικοι για το μαχαίρωμα 16χρονου στο κέντρο της πόλης

Εξελίξεις καταγράφονται σχετικά με το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αγρίνιο, σε πολύ μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία της πόλης, όταν 16χρονος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ξυλοδαρμού από ομάδα νεαρών, ενώ δέχθηκε επιπλέον χτυπήματα με σουγιά στο πόδι.

Σύμφωνα με το agrinionews, την ώρα του συμβάντος, το θύμα βρισκόταν στο σημείο μαζί με ένα συγγενικό του πρόσωπο και δέχθηκε την επίθεση αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις αρχές, ο ανήλικος υποστήριξε πως είχε προηγούμενες διαφορές με ορισμένους από τους δράστες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έξι προσαγωγές νεαρών ατόμων. Τα άτομα αυτά αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για την εμπλοκή τους. Αντίθετα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών 17χρονων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πλέον αναζητούνται.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 16χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Αρχικά επικράτησε έντονη ανησυχία λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος από το τραύμα στον μηρό.

Σύμφωνα με τα νεότερα ιατρικά δεδομένα, ο άμεσος κίνδυνος έχει ξεπεραστεί και δεν συντρέχει περαιτέρω λόγος ανησυχίας. Παρόλα αυτά, οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, προκειμένου να παρακολουθηθεί πιο στενά η κατάστασή του εξαιτίας της αιμορραγίας.

