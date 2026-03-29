Εξάρχεια: 114 προσαγωγές μέσα σε μαγαζί έπειτα από επίθεση αγνώστων κατά διμοιρίας ΜΑΤ με πέτρες

Σημειώθηκε επίθεση σε βάρος διμοιρίας των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία ομάδα περίπου 20-30 ατόμων πραγματοποίησε την επίθεση, όπου πέταξαν πέτρες στους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στην οδό Κωλέττη.

Έπειτα, τα άτομα που επιτέθηκαν μπήκαν σε μαγαζί και έκλεισαν τα ρολά.

Στο σημείο βρέθηκε εισαγγελέας με αστυνομικούς να προχωρούν σε 114 προσαγωγές.

