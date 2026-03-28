Χαλκίδα: Επίθεση με μολότοφ σε κατάστημα εστίασης

Μία πολύ επικίνδυνη επίθεση έκαναν άγνωστοι σε κατάστημα της Χαλκίδας τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Μαρτίου αφού επιτέθηκαν σε αυτό ρίχνοντας μολότοφ.

Σύμφωνα με το evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:40 στη Χαλκίδα, όταν οι δράστες, πιθανόν μέσα από αυτοκίνητο, πέταξαν τη μολότοφ στο κατάστημα και εξαφανίστηκαν με μεγάλη ταχύτητα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, προσπαθώντας να εντοπίσουν τους δράστες και τα κίνητρά τους.

