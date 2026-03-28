Αγρίνιο: Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης – Στο νοσοκομείο ένας νεαρός

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο του Αγρινίου, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταϊκου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, νεαρό -ίσως ανήλικο- άτομο φέρεται να έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα νεαρών και να δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο.

Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και στο σημείο έσπευσε αστυνομία και ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου ενώ γίνονται εκτεταμένες έρευνες για προσαγωγές υπόπτων ατόμων.

