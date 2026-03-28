Φυλακές Κορυδαλλού: Nτου της αστυνομίας σε κελιά – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μετρητά

Ποσότητες ναρκωτικών και μετρητά, εντόπισαν άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που πραγματοποίησαν στοχευμένη έφοδο σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 28.03.2026, με την ποσότητα των ναρκωτικών να βρίσκεται στο κελί ενός 29χρονου κρατούμενου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος σε κελί του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 29χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (sisha) βάρους 53,7 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

