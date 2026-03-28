Λαμία: Συνελήφθη 52χρονος που λήστεψε ηλικιωμένη

Χειροπέδες σε έναν άνδρα, ο οποίος τις απογευματινές ώρες της 25ης Μαρτίου αφαίρεσε με τη βία τσάντα από ηλικιωμένη γυναίκα, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3/26) σε εκτέλεση εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας ο οποίος ενήργησε άμεσα, κατόπιν της γρήγορης εξιχνίασης της υπόθεσης από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πρόκειται για 52χρονο, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή της Ροδίτσας Λαμίας με το αυτοκίνητό του και χωρίς να κατεβεί από αυτό, άρπαξε την τσάντα από 73χρονη που περπατούσε στο σημείο. Από τη βίαιη πράξη του, η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί – ευτυχώς – ελαφρά.

