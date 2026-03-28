Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 2 νεκροί και 3 τραυματίες από τα διαδοχικά τροχαία και την παράσυρση πεζού

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται υπάλληλος της Εγνατίας Οδού, ο οποίος είχε σταματήσει για να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να βοηθήσει μετά το αρχικό συμβάν, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με νταλίκα, με αποτέλεσμα το όχημα να σφηνωθεί κάτω από το φορτηγό και να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Έκοψαν τις λαμαρίνες

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και, αφού έκοψαν τις λαμαρίνες με ειδικό εξοπλισμό, απεγκλώβισαν τους επιβάτες. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Θεσπρωτία, ενώ αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν επρόκειτο για δύο ξεχωριστά τροχαία περιστατικά. Τελικά, οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα συμβάν με αλυσιδωτές εξελίξεις.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

