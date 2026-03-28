ΕΛΛΑΔΑ

28.03.2026 18:07

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 2 νεκροί και 3 τραυματίες από τα διαδοχικά τροχαία και την παράσυρση πεζού

28.03.2026 18:07
Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται υπάλληλος της Εγνατίας Οδού, ο οποίος είχε σταματήσει για να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να βοηθήσει μετά το αρχικό συμβάν, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με νταλίκα, με αποτέλεσμα το όχημα να σφηνωθεί κάτω από το φορτηγό και να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Έκοψαν τις λαμαρίνες

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και, αφού έκοψαν τις λαμαρίνες με ειδικό εξοπλισμό, απεγκλώβισαν τους επιβάτες. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Θεσπρωτία, ενώ αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν επρόκειτο για δύο ξεχωριστά τροχαία περιστατικά. Τελικά, οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα συμβάν με αλυσιδωτές εξελίξεις.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αναστάτωση σε λαϊκή αγορά – Ο ισχυρός άνεμος «σήκωσε» δύο κλούβες (Video)

«Δεν θα είχε συμβεί τίποτα αν δεν τρομάζαν το παιδί μου» – Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του 35χρονου που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στον Προαστιακό Πάτρας

Σοκ και βαθιά θλίψη στο Λασίθι για τον αιφνίδιο χαμό 21χρονου

Γκρίνιες και οργή για την καταπάτηση του χρόνου ομιλίας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Μαρινέλλα: Η συνταρακτική στιγμή της κατάρρευσής της στο Ηρώδειο (Video)

Λαμία: Συνελήφθη 52χρονος που λήστεψε ηλικιωμένη

Πένθος στο ελληνικό τραγούδι: Πέθανε η Μαρινέλλα

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Μέση Ανατολή: Έφτασαν 2.500 πεζοναύτες των ΗΠΑ - «Η περιοχή θα γίνει νεκροταφείο για αμερικανούς στρατιώτες» διαμηνύει το Ιράν - Μπήκε στον πόλεμο η Υεμένη, όλες οι εξελίξεις

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

