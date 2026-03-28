«Δεν θα είχε συμβεί τίποτα αν δεν τρομάζαν το παιδί μου» – Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του 35χρονου που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

H μητέρα του 35χρονου που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό μίλησε για το περιστατικό στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Τίποτε από όλα αυτά τα δραματικά δεν θα είχε συμβεί αν η Ελληνική Αστυνομία λειτουργούσε σωστά, τουλάχιστον όσον αφορά τους ανθρώπους με ψυχιατρικά προβλήματα. Οι άνθρωποι που ήρθαν, ήταν απολύτως ακατάλληλοι, ενώ είχα ενημερώσει προ ημερών για τις ειδικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης.

Εγώ δεν ήμουν παρούσα. Αλλά αφού βγήκε με τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι, το συμβάν έγινε στις σκάλες της πολυκατοικίας, δεν είδαν από πριν αν κρατούσε κάτι; Μπροστά στο περιστατικό ήταν ο μικρότερος γιος μου και η γυναίκα που καθαρίζει το σπίτι», είπε αρχικά.

«Η ακούσια ψυχιατρική εξέταση ζητήθηκε από την Αστυνομία. Κι αυτό για τον εξής γελοίο λόγο. Ο 35χρονος έπαιζε war game με κάποιον στην Κύπρο και τον απείλησε. Κατέθεσα για την υπόθεση και εξήγησα γιατί πρόκειται για γελοία υπόθεση, καθώς το παιδί έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Η δημοσιογραφία γίνεται τόσο πρόχειρα που καθίσταται επικίνδυνη. Ο κανιβαλισμός των ενημερωτικών, υποτίθεται, ιστοσελίδων, ο κιτρινισμός τους είναι καθόλα απαράδεκτος. Σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας έδειξαν την φωτογραφία του μικρού μου γιου, που ουδεμία σχέση έχει με το συμβάν, σε γιγαντοοθόνη! Η συγγνώμη που μου ζήτησαν οι υπεύθυνοι, δεν είναι αρκετή για το κακό που έκαναν σε μένα και στην οικογένεια μου», συνέχισε η μητέρα του 35χρονου.

«Οι φαντασιοπληξίες και η κακία κάποιων γειτόνων, δεν δικαιολογεί τα σενάρια που άκουσα και διάβασα. Όταν μάλιστα δεν δέχθηκα ούτε ένα τηλέφωνο από δημοσιογράφους. Θα κινηθώ νομικά και οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν για την ζημιά, την στοχοποίηση και τον κανιβαλισμό που υπέστην τουλάχιστον εγώ και το αθώο παιδί μου, ειδικά αυτό, που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα», τόνισε κλείνοντας η μητέρα του 35χρονου.

Το χρονικό

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 09:30 το πρωί της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι ενός 35χρονου και του χτύπησαν το κουδούνι.

Ο άνδρας μόλις τους είδε, άρπαξε ένα τσεκούρι και τους επιτέθηκε. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυμάτισε έναν αστυνομικό στο κεφάλι και στη συνέχεια διέφυγε τρέχοντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παρουσίαζε συχνά ανησυχητική συμπεριφορά. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και να λαμβάνει εδώ και χρόνια φαρμακευτική αγωγή, η οποία τον βοηθά να λειτουργεί. Ωστόσο, η διακοπή της αγωγής του εκτιμάται ότι συνέβαλε στην εκδήλωση της βίαιης συμπεριφοράς.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και η κατάστασή του δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς το τραύμα δεν έπληξε ζωτικά όργανα ή αρτηρίες. Λίγο αργότερα, ο 35χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

