Εγνατία Οδός: Διαδοχικά τροχαία και παράσυρση πεζού μέσα σε λίγα λεπτά – Δύο σοβαρά τραυματίες (Video)

Διπλό τροχαίο με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, στο 62ο χιλιόμετρο, στην Εγνατία Οδό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο πρώτο τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα της Εγνατίας Οδού όταν αυτοκίνητο εξετράπη αρχικά της πορείας του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα.

Το δεύτερο έγινε στο ίδιο σημείο, αλλά στο ρεύμα προς Ιωάννινα, όταν όχημα υπαλλήλου της Εγνατίας Οδού σταμάτησε για να έχει εικόνα για το τροχαίο και να συνδράμει.

Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας όμως κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα.

Η κατάσταση του οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο, και του εργαζόμενου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

