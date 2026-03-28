Νέο Ηράκλειο: Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για κατοχή ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σιδερογροθιά από σπίτι κατηγορούμενου

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της «Ομάδας ΔΡΑΣΗ», στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, τέσσερις νεαροί ημεδαποί ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες.

Επιπλέον, συνελήφθη πρωινές ώρες της περασμένης Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ένας 19χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου, ομοίως εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της προηγούμενης Κυριακής 22 Μαρτίου, περιπολούντες αστυνομικοί της «Ομάδας ΔΡΑΣΗ», στην περιοχή του Ηρακλείου, εντόπισαν τους τέσσερις εκ των κατηγορουμένων, να επιβαίνουν σε όχημα, το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ένας εκ των κατηγορουμένων απέρριψε εκτός του οχήματος 7 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 7,75 γραμμ. κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 445 ευρώ και τράπηκε σε φυγή, ακινητοποιήθηκε όμως άμεσα από τους ανωτέρω αστυνομικούς και οδηγήθηκε από κοινού με τους υπόλοιπους συλληφθέντες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο διενέργειας ερευνών στις οικίες των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε 19χρονος ο οποίος όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, κλείδωσε την πόρτα του υπνοδωματίου και επιχείρησε να απορρίψει από το μπαλκόνι δύο νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 95 γραμμ. κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και τρίφτη.

Επιπλέον, σε οικία κατηγορουμένου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σιδερογροθιά. Τέλος, κατασχέθηκε το εν λόγω αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

