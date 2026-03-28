ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:20
28.03.2026 14:06

Πάτρα: Απίστευτοι ισχυρισμοί για την κακοποίηση του μωρού – «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» (Video)

28.03.2026 14:06
Αδιανόητες δικαιολογίες χρησιμοποίησε η μητέρα του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα με τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης.

Όπως ανέφερε, η μητέρα απέδωσε τα σημάδια στο σώμα του παιδιού σε «παιχνίδι» με άλλα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι οι μικρές δαγκωματιές προήλθαν από τα ξαδέρφια του. Για τον τραυματισμό στο πόδι, ισχυρίστηκε ότι οφείλεται σε πτώση από καρότσι. Ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν κακοποιητική συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι «προφανώς, κακοποιητικά μεγάλωνε το παιδί» και ότι η αστυνομία δεν ειδοποιήθηκε τυχαία. Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε», γεγονός που οδήγησε στην άμεση εμπλοκή των Αρχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το παιδί είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και κατάγματα, με τις ακτινογραφίες να δείχνουν τουλάχιστον ένα κάταγμα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Πύργου δεν διαπίστωσαν εγκαύματα: «Φαινόταν πως κάτι περίεργο συνέβαινε και για αυτό ειδοποιήσαμε την Αστυνομία. Η γυναίκα πήρε το παιδί από το νοσοκομείο γιατί φοβήθηκε. Τώρα θα έρθει αντιμέτωπη με τον νόμο. Το παιδί ήταν σε κακή κατάσταση. Είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και διάφορα κατάγματα», είπε.

Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για το παρελθόν της νεαρής μητέρας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 18χρονη είχε εγκαταλείψει την πατρική της εστία πριν από δύο χρόνια. Ως εκ τούτου, τον Μάιο του 2024 είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Missing Kid Alert για την τότε 16χρονη κοπέλα, η οποία επέστρεψε τελικά στο σπίτι της τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Η 18χρονη παραμένει πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:19
doukas_synedrio_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

tsouros_germanou_ouggarezos
MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

