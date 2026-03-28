search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Σεισμοί στο Άγιον Όρος: Ολοκληρώθηκε το 1ο στάδιο αυτοψιών- Τι ανησυχεί τους ειδικούς (Video)

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των αυτοψιών για την εκτίμηση των ζημιών στο Άγιο Όρος μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα, που καταγράφηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με επίκεντρο το σεισμό των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ (Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας) και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Διαφύλαξης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς, Ηλίας Περτζινίδης, μίλησε στην εκπομπή «10′ με τόνο» της ΕΡΤΝews για τις ρωγμές που έχουν καταγραφεί, αλλά και αυτό που τους ανησυχεί τους ειδικούς.

«Είμαστε το τεχνικό μάτι λοιπόν, το οποίο ελέγχει αυτή τη στιγμή τα κτίρια του Αγίου Όρους και τη συμπεριφορά που είχαν απέναντι στον σεισμό. Έχουμε ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις αυτοψίες των κτιρίων και θεωρώ ότι έχουμε κάποιες ρωγμές καινούργιες, οι οποίες δεν μας ανησυχούν, αλλά πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν και αυτές. Eπιπλέον σε ρωγμές από τον προηγούμενο σεισμό που δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να τις αποκαταστήσουμε, έχουμε μια διεύρυνση του εύρους αυτών και αυτό χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Το έργο των αποκαταστάσεων από τον προηγούμενο σεισμό έχει ήδη ξεκινήσει οπότε βρισκόμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Παράλληλα θα κάνουμε μια νέα έκθεση και για τις νέες ζημιές που έχουν προκύψει για να βάλουμε μια προτεραιότητα και να δούμε πως θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, όσον αφορά την αποκατάσταση των βλαβών», ανέφερε.

«Μιλάμε για μονές οι οποίες ήταν γύρω από το επίκεντρο του σεισμού, η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Χιλανδαρίου, Ζωγράφου. Ξηροποτάμου, Ιερά Μονή Δοχειαρίου, Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Αυτές είναι οι Μονές οι οποίες έχουν τις περισσότερες βλάβες. Να τονίσω ότι ο προηγούμενος σεισμός, παρότι ήταν μεγαλύτερης έντασης, είχε λίγο μικρότερη επιτάχυνση από την επιτάχυνση σχεδιασμού και μάλιστα το είχαμε τονίσει αυτό. Σε αυτόν τον σεισμό η επιτάχυνση σχεδιασμού που καταγράψαμε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση σχεδιασμού και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δείχνει τελικά το μεγάλο έργο που έχει γίνει όλα αυτά τα 40 χρόνια από το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.), που έχουν ενισχυθεί όλες αυτές οι κατασκευές και καταφέρνουν να έχουν μια πολύ καλή απόκριση στον σεισμό», πρόσθεσε ο κ. Περτζινίδης.

»Όλες οι μονές έχουν πολύ καλές, ιστορικές κατασκευές, έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία στην απορρόφηση των σεισμικών δράσεων. Σε όλες τις μονές έχουν γίνει πολύ σημαντικά έργα αποκατάστασης όπως και στη Μονή Βατοπαιδίου. Από κει και πέρα όλες αυτές οι ρωγμές που βλέπουμε, οι περισσότερες από αυτές για μας είναι αναμενόμενες και θα πρέπει απλώς να αποκαθίστανται. Το βασικό είναι να μην έχουμε καταρρεύσεις κτιρίων. Η επιτάχυνση που δόθηκε προχθές θα μπορούσε κάλλιστα σε ένα κτίριο το οποίο δεν έχει λάβει καμία αποκατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και να έχουμε τμηματικές καταρρεύσεις. Αυτό απεφεύχθη. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια».

»Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι καταγράφουμε κάθε μέρα δονήσεις. Δεν έχει εκτονωθεί το φαινόμενο, παρότι θεωρούσαμε, γιατί πέρασε αρκετός καιρός από τον προηγούμενο σεισμό, ότι μάλλον δεν θα έχουμε κάποιον άλλο μεγάλο σεισμό, ήρθε προχθές του Ευαγγελισμού ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ. Μας θορύβησε και πάλι, αλλά κάθε μέρα έχουμε καταγραφές», κατέληξε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3