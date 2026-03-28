ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:19
28.03.2026 13:18

Τρόμος στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι μέσα στη νύχτα

28.03.2026 13:18
keraunos spiti preveza (1)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε κατοικία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και έντονο σοκ στους ενοίκους που βρίσκονταν μέσα.

Σύμφωνα με το prevezatoday.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, την ώρα που το ζευγάρι κοιμόταν ανυποψίαστο. Ξαφνικά, ένας εκκωφαντικός θόρυβος «τάραξε» το σπίτι, με τους ίδιους να περιγράφουν την εμπειρία σαν να «έπεσε βόμβα» πάνω τους.

Ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα, ενώ η ένταση της πρόσκρουσης προκάλεσε ζημιές και στο εσωτερικό. Συγκεκριμένα, έσπασε τοιχίο στο τζάκι, ενώ το σπίτι βυθίστηκε αμέσως στο σκοτάδι λόγω διακοπής ρεύματος.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, η εκκένωση του κεραυνού πέρασε σε απόσταση λίγων εκατοστών από την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, γεγονός που θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, τόσο στη στέγη όσο και στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της καταστροφής.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την οικογένεια να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ.

google_news_icon

doukas_synedrio_pasok_new
friedrich-merz
tsouros_germanou_ouggarezos
mantzos (1) (1)
liagkas_kwnstantaras
iisous-nazaret-new
syntaxiouxoi_new
zeibegkiko new
ap-houthi11
israel-2347
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:19
doukas_synedrio_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

tsouros_germanou_ouggarezos
MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

