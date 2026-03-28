ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 09:19
Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ενώ έκανε κατάδυση στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Διασώστες δύτες θα βουτήξουν με ειδικά μείγματα στις μπουκάλες, καθώς η σωρός του βρίσκεται σε ιδιαίτερα μεγάλο βάθος.

Τα ίχνη του δύτη χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, με τις Αρχές να ειδοποιούνται από άλλον δύτη που συμμετείχε στην κατάδυση και κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με τη συμμετοχή σκαφών, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικές ομάδες.

Παρά τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διέθετε, ο οποίος του εξασφάλιζε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, ο 34χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης στην Πολιτική Αεροπορία, σε ελληνοϊταλική εταιρεία, δεν κατάφερε να σώσει τη ζωή του.

