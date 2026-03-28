Αλλαγή ώρας: Μία ώρα μπροστά οι δείκτες του ρολογιού τα ξημερώματα της Κυριακής

Μία ώρα μπροστά θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου στις 3 πμ, οπότε θα πρέπει να δείχνουν 4 πμ. Αυτό γίνεται τα πλαίσια της αλλαγής της ώρας, σε θερινή.

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.», υπενθυμίζει το υπουργείο Υποδομών.

Πώς η αλλαγή ώρας επηρεάζει την υγεία μας

Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι όλοι νομίζουμε ότι απλά χάνουμε μια ώρα ύπνου, στην πραγματικότητα, η αλλαγή της ώρας μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την υγεία μας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, διαταράσσεται ο κιρκαδικός ρυθμός, το εσωτερικό μας «βιολογικό ρολόι» που ρυθμίζει τον ύπνο, την εγρήγορση, την παραγωγή ορμονών και τη διάθεση.

Όπως υποστηρίζουν οι έρευνες, οι περισσότεροι άνθρωποι προσαρμόζονται μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, ωστόσο κάποιοι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή ακόμα και μήνες για να συγχρονιστούν ξανά, ανάλογα με τη γενετική τους προδιάθεση.

Η διαταραχή αυτή συνδέεται, μάλιστα, βραχυπρόθεσμα με αυξημένο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων, καρδιακών επεισοδίων και καταθλιπτικών επεισοδίων.

Μία από τις πιο θετικές πτυχές της αλλαγής ώρας την άνοιξη είναι οι μεγαλύτερες ώρες ηλιοφάνειας το απόγευμα.

Ωστόσο, η έκθεση στο φως μέχρι αργά μπορεί να δυσκολέψει τον οργανισμό να αναγνωρίσει ότι ήρθε η ώρα για χαλάρωση και ύπνο, καθώς το φως αναστέλλει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που προετοιμάζει το σώμα για ύπνο, καθυστερώντας την έναρξη του ύπνου.

Για καλύτερη ποιότητα ύπνου, οι ειδικοί συνιστούν να διατηρείτε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό πριν από τον ύπνο, μπλοκάροντας το εξωτερικό φως.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν μέσα σε μία εβδομάδα, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι κάποιοι δυσκολεύονται να συγχρονίσουν το ρολόι τους και μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι μήνες, για να προσαρμοστεί το σώμα σε μια αλλαγή μόλις μίας ώρας», εξηγεί ο Jeffrey Kelu, ερευνητής κιρκαδικών ρυθμών στο King’s College του Λονδίνου, στο euronews.com.

Ο ερευνητής διευκρινίζει ότι το εσωτερικό ρολόι καθορίζεται από τη γενετική, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί γιατί κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην προσαρμογή.

Προειδοποιεί, επίσης, ότι η έκθεση στο φως μέχρι αργά το βράδυ δεν επιτρέπει στο σώμα να αναγνωρίσει ότι ήρθε η ώρα χαλάρωσης και ύπνου.

«Το φως καταστέλλει την έκκριση της μελατονίνης, καθυστερώντας την έναρξη του ύπνου και κάνοντας πιο δύσκολο για τον οργανισμό να αποκοιμηθεί», σημειώνει.

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που εκκρίνεται όταν το σώμα προετοιμάζεται για ύπνο. Η παραγωγή της είναι μεγαλύτερη στο σκοτάδι και μειώνεται όταν υπάρχει φως.

Σύμφωνα με τον ειδικό, το να είναι πλήρως σκοτεινό ένα δωμάτιο πριν από και κατά τη διάρκεια του ύπνου, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, δίνοντας στο σώμα τα κατάλληλα σήματα ότι η ημέρα τελείωσε.

Από την άλλη, ο κιρκαδικός ρυθμός είναι σημαντικός γιατί όταν είναι ισχυρός, το εσωτερικό ρολόι ευθυγραμμίζεται με τις 24 ώρες της ημέρας, στέλνοντας σαφή σήματα για βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Άτομα με ισχυρό κιρκαδικό ρυθμό τείνουν να διατηρούν τακτικά πρότυπα ύπνου και καθημερινής δραστηριότητας, ακόμα και όταν αλλάζει το πρόγραμμα ή η εποχή.

Η διατάραξη του βιολογικού ρολογιού -είτε λόγω ακανόνιστου ύπνου ή διατροφής, είτε λόγω τζετ λαγκ, νυχτερινής εργασίας ή έκθεσης σε φως τη νύχτα- έχει, επίσης, συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιοπαθειών, διαβήτη τύπου 2 και υπέρτασης.

Πρόσφατη μελέτη συνδέει, τέλος, τον αδύναμο κιρκαδικό ρυθμό με την άνοια.

Σημειώνεται ότι πολλές φορές έχει προταθεί η κατάργηση της αλλαγής ώρας στην Ευρώπη, με επιστήμονες να συστήνουν τη διατήρηση της χειμερινής ώρας ως μόνιμης, καθώς η μόνιμη θερινή ώρα θα μείωνε την έκθεση στο φυσικό φως το πρωί, που είναι κρίσιμη για τη ρύθμιση του κιρκαδικού ρολογιού, ιδίως τον χειμώνα, όταν οι ημέρες είναι σύντομες και η ανατολή του ηλίου καθυστερεί.

