Δύο άνθρωποι και η ιστορία τους. Δημήτρης Κυριακούδης. Σπήλιος Αμπελογιάννης. Ένας αγρότης από τις Σέρρες από κι ένας εργάτης από την Ηλεία. Δύο από τους 200 ήρωες-εκτελεσμένους της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Η ιστορία τους μας διδάσκει τι σημαίνει να βάζεις το «εμείς» πάνω από το «εγώ», να επιλέγεις τον δύσκολο δρόμο σε πείσμα των καιρών και να εκφράζεις την ηθική μιας άλλης εποχής στην οποία τίποτα από τις σημερινές κατακτήσεις δεν ήταν δεδομένο.

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τους 200 κομμουνιστές να οδηγούνται στην εκτέλεση από τους ναζί, συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία και ξαναζωντάνεψαν τη συζήτηση για ένα διαφορετικό αξιακό πλαίσιο ιδεών που στη βάση του έχει τον άνθρωπο. Και αυτό είναι που εμπνέει ακόμη και τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Δεν χρειάζονταν οι φωτογραφίες τους για να ξαναζωντανέψει αυτή ιστορία που γράφτηκε με αίμα. Έμεινε άσβηστη μέσα από τις διηγήσεις, τις ιστορίες, τα ακούσματα και μαρτυρίες των συγγενών και των συναγωνιστών τους. Μέσα από αυτό που λέγεται συλλογική μνήμη.

Μας μιλούν ο Δημήτρης Κυριακούδης, εγγονός του Δημήτρη Κυριακούδη και ο Νίκος Σοφιανός, ανιψιός του Σπήλιου Αμπελογιάννη.

