Τι φέρεται να είπε ο 45χρονος που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών σε πλοίο για Κρήτη: «Θα δεις τώρα τι θα κάνω»

Στο πρόβλημά του με το αλκοόλ απέδωσε ο 45χρονος που συνελήφθη σε πλοίο την ενέργειά του να εισβάλλει γυμνός σε καμπίνα μαθητριών που ταξίδευαν με το σχολείο τους στο πλαίσιο εκδρομής λυκείου από την Αθήνα.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή μαθητή στο MEGA που, μαζί με άλλους συμμαθητές του φέρεται να εντόπισαν και να επιτέθηκαν στον δράστη, πριν συλληφθεί από το Λιμενικό.

«Έτσι όπως περπατάγαμε ακούμε από τον διάδρομο φωνές και βλέπουμε κορίτσια από το δικό μας σχολείο να τρέχουν προς το μέρος μας και έτσι όπως βλέπαμε τις κοπέλες απλά πάμε προς τον διάδρομο που έτρεχαν και βλέπουμε έναν γυμνό άνδρα απέναντι από το δωμάτιο τους. Είχε μπει μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, μπήκε ήταν λίγο ανοιχτή η πόρτα μπήκε μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, έκλεισε την πόρτα και τα κορίτσια δεν κατάλαβαν στην αρχή ποιος ήταν και μόλις τον είδε μια κοπέλα λέει “τι κάνεις” και του φωνάζει “τι κάνεις;” είδαν ότι ήταν γυμνός και αυτός λέει “θα δεις τώρα τι θα κάνω”», δήλωσε αρχικά στο MEGA μαθητής.

«Ψάχναμε κάρτα για τη ρεσεψιόν για να μπούμε στο δωμάτιο του να δούμε τι και πως έγινε και άνοιξε την πόρτα από μόνος του και πήγε να μας επιτεθεί. Πήγε να μας επιτεθεί και έτσι και αμυνθήκαμε και εμείς. Ήταν ολόγυμνος, μετά έτρεχε στους διαδρόμους και έτσι όπως έτρεχε στους διαδρόμους κάπως έπεσε κάτω. Δεν τον χτυπήσαμε πολύ, αμυνθήκαμε, καταλαβαίνετε πήγε να μας επιτεθεί και αμυνθήκαμε. Ήταν στο πάτωμα, στο διάδρομο και του είπαμε “δε θα σηκωθείς μέχρι να έρθει κάποιος από την ρεσεψιόν”. Μετά ήρθαν από την ρεσεψιόν, ήρθε και από το λιμενικό τον πήγανε κάτω στην αρχή δεν ανταποκρινόταν σε αυτά που του λέγανε, αλλά μετά ήρθε και το λιμενικό και τον μαζέψανε. Τα κορίτσια ήταν χάλια», δηλώνει συμμαθητής των κοριτσιών.

«Είχα πιει, δεν θυμάμαι πώς βρέθηκα στην καμπίνα τους»

Μιλώντας στο MEGA, ο 45χρονος βουλγαρικής καταγωγής ισχυρίστηκε ότι είχε πιει και δεν θυμάται πώς βρέθηκε στην καμπίνα των μαθητριών.

«Δεν ήξερα τα παιδιά, ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα. Ήμουν μαζί με συναδέλφους μου και πίναμε στο σαλόνι, γύρισα στην καμπίνα για ύπνο, δεν θυμάμαι γιατί βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη», φέρεται να είπε ο 45χρονος στο Λιμενικό λίγο μετά τη σύλληψή του.

Πώς έγινε το σοκαριστικό περιστατικό

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν στο Cretalive επιβάτες – αυτόπτες μάρτυρες, ήταν περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 45 ετών, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Όπως περιγράφουν οι μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια. Κατά τις ίδιες περιγραφές, ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, μαθητές κατευθύνθηκαν προς την καμπίνα του, την οποία τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, του χτύπησαν την πόρτα και όταν αυτός άνοιξε του επιτέθηκαν πριν να τον οδηγήσουν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Εκεί παρενέβη το πλήρωμα, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές, που τον συνέλαβαν.

